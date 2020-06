भारत की तरफ से सबसे तेज टेस्ट अर्धशतक लगाने वाले 2 बल्लेबाज

टेस्ट क्रिकेट में अगर सबसे तेज अर्धशतक की बात करें तो इस मामले में विश्व रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह उल-हक़ के नाम है। मिस्बाह ने 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अबू धाबी में सिर्फ 21 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था और जैक्स कैलिस (24 गेंद vs ज़िम्बाब्वे, 2005) के पिछले विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा था।

सबसे तेज टेस्ट अर्धशतक लगाने वाले टॉप पांच बल्लेबाजों में एक भी भारतीय नाम शामिल नहीं है। मिस्बाह-उल-हक़ के बाद डेविड वॉर्नर का नंबर आता है, जिन्होंने 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी में 23 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। इसके बाद जैक्स कैलिस, शेन शिलिंगफोर्ड (25 गेंद vs न्यूजीलैंड, 2014) और शाहिद अफरीदी (26 गेंद vs भारत, 2006), मोहम्मद अशरफुल (26 गेंद vs भारत, 2007) और डेल स्टेन (26 गेंद vs वेस्टइंडीज, 2014) का नाम आता है।

आइये नज़र डालते हैं भारत की तरफ से सबसे तेज टेस्ट अर्धशतक लगाने वाले दो बल्लेबाजों पर:

# कपिल देव (30 गेंद vs पाकिस्तान, 1982)

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और महान ऑलराउंडर कपिल देव के नाम भारत की तरफ से सबसे तेज टेस्ट अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड है। 1982 में पाकिस्तान के खिलाफ 6 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मैच की पहली पारी में कपिल देव ने सिर्फ 30 गेंदों में अर्धशतक लगाया था और 53 गेंदों में 73 रन बनाये थे। हालाँकि कपिल देव के इस जबरदस्त रिकॉर्ड के बावजूद भारत को कराची में खेले गए उस टेस्ट में एक पारी और 86 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा। भारत की पहली पारी के 169 के जवाब में पाकिस्तान ने 452 रन बनाये और 283 रनों की बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में भी भारतीय बल्लेबाजी फ्लॉप रही और पूरी टीम सिर्फ 197 रन बनाकर ऑल आउट हो गई।

