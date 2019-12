Cricket Record: वनडे में सबसे ज्यादा बार 300 रन बनाने वाली टीमों की लिस्ट निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER विशेष Published Dec 22, 2019

एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय में 300 का स्कोर अब काफी आम बात हो गई है और जिस तरह पहले इस स्कोर को जीत का पैमाना माना जाता था, आजकल कोई भी स्कोर सुरक्षित नहीं है। मार्च 2006 तक किसी टीम ने एक बार भी 400 का स्कोर नहीं बनाया था, लेकिन उसके बाद से अभी तक 20 बार 400 से ज्यादा का स्कोर बना चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार 400 का स्कोर बनाया था और उसी मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भी 400 का स्कोर बनाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज़ की थी। एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय में 300 का स्कोर सबसे पहली बार इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 1975 के विश्व कप में बनाया था। भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ हुई दिसम्बर, 2017 में हुई एकदिवसीय सीरीज में 100वीं बार 300 का स्कोर पार किया और ऐसा करने वाली पहली टीम बनी थी। सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड इंग्लैंड (481/6 vs ऑस्ट्रेलिया, नॉटिंघम 2018) के नाम दर्ज़ है। आइये नज़र डालते हैं एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय में अभी तक किन टीमों ने कितनी बार 300 का स्कोर बनाया है: # भारत (112) भारतीय टीम ने अभी तक रिकॉर्ड 112 बार 300 या उससे ज्यादा का स्कोर बनाया है। इन मौकों में भारत ने 5 बार 400 का स्कोर भी पार किया है। भारतीय टीम ने पहली बार 15 अप्रैल, 1996 को शारजाह में पाकिस्तान के खिलाफ 300 का आंकड़ा पार किया था। भारत ने उस मैच में 305/5 का स्कोर बनाया था और पाकिस्तान को 28 रनों से मात दी थी। भारत ने 400 का स्कोर पहली बार 2007 विश्व कप में बरमूडा के खिलाफ 19 मार्च को पोर्ट ऑफ़ स्पेन में बनाया था। उस मैच में भारत का स्कोर 413/5 था और 257 रनों से जीत मिली थी। एक पारी में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड 418/5 है, जो 8 दिसम्बर 2011 को वेस्टइंडीज के खिलाफ बना था। 1 / 5 NEXT Advertisement

