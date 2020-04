वनडे में बल्लेबाजों द्वारा बनाये गए 10 सबसे बड़े स्कोर

रोहित शर्मा के नाम तीन दोहरे शतक, लिस्ट में उनके अलावा भारत से वीरेंदर सहवाग और सचिन तेंदुलकर मौजूद

अभी तक वनडे में आठ बार बल्लेबाजों ने दोहरा शतक लगाया है, दो स्कोर 194 के हैं

रोहित शर्मा

रोहित शर्मा ने मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ 2017 में खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय में अपना तीसरा दोहरा शतक लगाया था। एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में अभी तक सिर्फ आठ दोहरे शतक लगे हैं, जिसमें अकेले रोहित शर्मा के नाम तीन और भारतीय बल्लेबाजों के नाम पांच दोहरे शतक हैं। रोहित के अलावा भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर और वीरेंदर सहवाग के नाम यह रिकॉर्ड है। गैर भारतीय बल्लेबाजों की अगर बात करें तो सिर्फ मार्टिन गप्टिल, क्रिस गेल और फखर ज़मान ही दोहरा शतक बनाने में सफल रहे हैं।

अगर बात 180 या उससे ऊपर के निजी स्कोर की जाए, तो अभी तक एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय में 25 मौकों पर बल्लेबाजों ने यह रिकॉर्ड बनाया है। रोहित शर्मा और मार्टिन गप्टिल ने सबसे ज्यादा तीन-तीन बार यह रिकॉर्ड बनाया, वहीं सचिन तेंदुलकर और सर विवियन रिचर्ड्स ने दो-दो बार यह रिकॉर्ड बनाया।

अब आइये नज़र डालते हैं एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय में बल्लेबाजों द्वारा बनाये गए 10 सबसे बड़े स्कोर पर:

#1 रोहित शर्मा - 264 vs श्रीलंका, कोलकाता 2014

#2 मार्टिन गप्टिल - 237* vs वेस्टइंडीज, ऑकलैंड 2015

#3 वीरेंदर सहवाग - 219 vs वेस्टइंडीज, इंदौर 2011

#4 क्रिस गेल - 215* vs ज़िम्बाब्वे, कैनबरा 2015

#5 फखर ज़मान - 210* vs ज़िम्बाब्वे, 2018

#6 रोहित शर्मा - 209 vs ऑस्ट्रेलिया, बैंगलोर 2013

#7 रोहित शर्मा - 208* vs श्रीलंका, मोहाली 2017

#8 सचिन तेंदुलकर - 200* vs दक्षिण अफ्रीका, ग्वालियर 2010

#9 चार्ल्स कॉन्वेंट्री - 194* vs बांग्लादेश, बुलावायो 2009

#10 सईद अनवर - 194 vs भारत, चेन्नई 1997

भारत की तरफ से अगर टॉप 10 वनडे स्कोर की बात करें तो पांचों दोहरे शतक के बाद सचिन तेंदुलकर (186 vs न्यूजीलैंड, 1999), महेंद्र सिंह धोनी (183* vs श्रीलंका, 2005), सौरव गांगुली (183 vs श्रीलंका, 1999), विराट कोहली (183 vs पाकिस्तान, 2012) और कपिल देव (175* vs ज़िम्बाब्वे,1983), वीरेंदर सहवाग (175 vs बांग्लादेश, 2011) एवं सचिन तेंदुलकर (175 vs ऑस्ट्रेलिया, 2009) का नाम आता है।