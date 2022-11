'बेड हेयर डे' आपका दिन खराब कर सकता है। स्ट्रैट बाल किसे पसंद नहीं? स्ट्रैट बालों की देखभाल करने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि बालों की उचित देखभाल से स्वस्थ बालों के सपने को हकीकत में बदला जा सकता है। इस लेख के माध्यम से हम स्ट्रैट बालों के लिए 10 घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं।

स्ट्रैट बालों की देखभाल के लिए अपनाएं ये 10 घरेलू नुस्खे - Home Remedies For Straight Hair In Hindi

1. अपने बालों को नियमित रूप से धोएं (Wash Your Hair Regularly)

अपने बालों को नियमित रूप से धोने से यह सुनिश्चित होता है कि आपकी स्कैल्प और बाल गंदगी और अतिरिक्त तेल से मुक्त हैं। हालांकि, सही आवृत्ति आपके बालों के प्रकार और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है। अगर आपके बाल बेहद रूखे हैं, तो अपने बालों को हफ्ते में दो बार धोने तक सीमित रखें। अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है, तो वैकल्पिक दिनों में अपने बालों को धोने से मदद मिल सकती है।

2. केमिकल फ्री शैंपू का इस्तेमाल करें (Use Chemical Free Shampoos)

आप वास्तव में उन सभी पर्यावरणीय कारकों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं जो आपके बालों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन आप जिस तरह के शैंपू का उपयोग करते हैं, उसे नियंत्रित कर सकते हैं। आपके शैम्पू में जितने कम केमिकल होंगे, आपके बाल स्वस्थ रहेंगे। सौम्य शैंपू चुनें जो आपके बालों के प्रकार के अनुकूल हों। शैंपू में सल्फेट्स और पैराबेन्स का उपयोग क्रमशः झाग बनाने और संरक्षित करने के लिए किया जाता है, लेकिन वे समय के साथ त्वचा में जलन पैदा कर सकते हैं और हार्मोनल व्यवधानों के जोखिम को बढ़ा सकते हैं।

3. सही से कंडीशन करें (Condition properly)

आपके कंडीशनर में ऐसे तत्व होते हैं जो बालों को सीधा और प्रबंधनीय बनाते हैं। यह आपके बालों को पर्यावरणीय आक्रमणों और हीट स्टाइलिंग से बचाता है। हालांकि, इसे केवल बालों के सिरे पर लगाना चाहिए न कि स्कैल्प पर। इसके अलावा, आवेदन के बाद इसे अच्छी तरह से धो लें।

4. अपने बालों को प्राकृतिक रूप से सुखाएं (Let your hair dry naturally)

ब्लो ड्रायिंग आपके बालों को टीवी एड की मॉडल की तरह खूबसूरत बनाता है। लेकिन अत्यधिक हीट स्टाइलिंग आपके बालों और स्कैल्प को नुकसान पहुंचा सकती है। इसे महत्वपूर्ण घटनाओं तक सीमित रखें, अगर आपको स्टाइल करना है। शैम्पू के बाद हवा में सुखाना या तौलिये को सुखाना सबसे अच्छा तरीका है। कभी भी गीले बालों में न सोएं और न ही गीले बालों में कंघी करें। तौलिए से जोर से रगड़ने से आपके बालों के क्यूटिकल्स को नुकसान हो सकता है।

5. चौड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें (Use a wide-toothed comb)

गीले बाल नाजुक होते हैं और टूटने का खतरा होता है। अपने बालों को सूखने दें और फिर अपने बालों को ब्रश करने के लिए चौड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें। इस तरह की कंघी आपके बालों को डैमेज होने से बचाती है।

6. अपने बालों को नियमित रूप से ट्रिम करें (Trim Your Hair Regularly)

स्प्लिट एंड्स से छुटकारा पाने के लिए अपने बालों को हर 6-8 हफ्ते में ट्रिम करें। स्प्लिट एंड्स तब बनते हैं जब हीट स्टाइलिंग, प्रदूषण, धूम्रपान, तनाव आदि के कारण बाल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ट्रिमिंग से जादुई तरीके से बाल तेजी से नहीं बढ़ते हैं। बालों का विकास स्कैल्प के स्तर पर होता है, लेकिन ट्रिमिंग करने से बाल स्वस्थ रहते हैं।

7. अधिक पानी पिएं (Drink more water)

आंतरिक और बाहरी जलयोजन अच्छी तरह से संतुलित और स्वस्थ बालों की कुंजी है। आप बालों की देखभाल करने वाले उत्पादों और तेलों का उपयोग कर रहे होंगे, लेकिन रोजाना कम से कम 3 लीटर पानी पीने से बालों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है।

8. स्वस्थ खाएं (Eat healthy)

जब तक हम बालों की देखभाल और त्वचा की देखभाल के बारे में लिखते हैं, हम 'आप वही हैं जो आप खाते हैं' दोहराते रहेंगे। आपके बाल प्रोटीन और अमीनो एसिड से बने होते हैं। इसे अच्छी तरह से विकसित होने और खुद को बनाए रखने के लिए सही पोषण की आवश्यकता होती है। अंडे, जामुन, नट्स, मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां, शकरकंद स्वस्थ बालों के लिए कई बेहतरीन खाद्य पदार्थों में से कुछ हैं।

9. हेयर बैंड का प्रयोग करें (Use a hair band)

हम अपने खुले बालों को फ्लॉन्ट करना पसंद करते हैं, लेकिन पर्यावरण के आक्रमणकारियों के बालों के संपर्क को सीमित करने के लिए हेयर बैंड का उपयोग करते हैं। प्लास्टिक वाले की जगह फैब्रिक हेयर टाई का इस्तेमाल करें। पोनीटेल या कोई अन्य हेयरस्टाइल बनाते समय अपने बालों को ज्यादा टाइट न खींचे।

10. सुखाने के लिए हेयर रैप या पुरानी टी-शर्ट का इस्तेमाल करें (Use hair wrap or old T-shirt to dry)

आपकी टी-शर्ट का इस्तेमाल बालों को नुकसान पहुंचाए बिना आपके गीले बालों को सुखाने के लिए किया जा सकता है। पारंपरिक तौलिये आपके बालों के क्यूटिकल्स पर खुरदुरे होते हैं और समय के साथ आपके बालों को नुकसान पहुंचाते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Poll : 0 votes