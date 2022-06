गर्भावस्था में खजूर के 5 फायदे - 5 Benefits Of Dates In Pregnancy

गर्भवती महिलाओं के लिए खजूर का सेवन लाभदायक होता है, इसे खाने से एनीमिया (anemia) का खतरा कम होता है। इसके सेवन से मॉर्निंग सिकनेस से जूझने में सहायता मिलती है, ब्लड शुगर (blood sugar) और ब्लड प्रेशर (blood pressure) स्तर नियंत्रित रहता है, इम्युनिटी में बढ़ोतरी देखी जाती है और शरीर में कैल्शियम की मात्रा संतुलित रहती है। गर्भावस्था में खजूर खाना सुरक्षित होता हैं। खजूर से होने वाले स्वास्थ्य लाभ गर्भवती और भ्रूण दोनों में दिखाई देते हैं।

खजूर में फ्रुक्टोज (fructose) नामक कार्बन यौगिक होता है जो ब्लड शुगर के स्तर में परिवर्तन किए बिना शरीर को एनर्जी देने का साथ ही यह लेबर पेन को बढ़ाने के लिए ऑक्सीटॉसिन की आवश्यकता को कम कर सकता है। खजूर फाइबर, प्रोटीन, आयरन, फैट, विटामिन K, मैग्‍नीशियम आदि का भंडार मना जाता है। इस लेखे में आप गर्भवस्था में खजूर खाने के फायदों (benefits of eating dates during pregnancy) के बारे में जान पाएंगे।

गर्भावस्था में खजूर के 5 फायदे

1. शिशु के शारीरिक विकास में मददगार (Helpful in the physical development of the baby)

आपको बता दे कि, खजूर में प्रोटीन मौजूद होता है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक अमीनो एसिड (essential amino acids) के निर्माण में मदद करता है।

2. गर्भाशय की संवेदनशीलता को बढाए (increase the sensitivity during pregnancy)

खजूर ऑक्सीटोसिन प्रभाव (oxytocin effect) को बढ़ावा देने में मदद करता है जो बदले में, गर्भाशय की संवेदनशीलता (गर्भ का संकुचन) को बढ़ाता है।

3. गर्भाशय के उचित कंट्रक्शन में मददगार (Helps in proper contraction during pregnancy)

खजूर में मौजूद कैल्शियम, सेरोटोनिन और टैनिन गर्भाशय की मांसपेशियों के उचित संकुचन (contraction) में मदद करते हैं।

4. फैटी एसिड से भरपूर (Rich in fatty acids)

खजूर में सैचुरेटेड (saturated) और अनसेचुरेटेड (unsaturated) दोनों प्रकार के फैटी एसिड होते हैं जो ऊर्जा की पूर्ती करते हैं। यह प्रोस्टाग्लैंडीन (prostaglandins) के उत्पादन में भी मदद करते हैं। लेबर के लिए ऑक्सीटोसिन (oxytocin) प्रभाव और प्रोस्टाग्लैंडीन दोनों आवश्यक हैं।

5. संकुचन में मददगार (Helpful in contractions)

गर्भावस्था में, खजूर का सेवन लेबर को आसान और छोटा कर सकता है क्योंकि इसमें लैक्सटिव (laxatives) होता है जो संकुचन (contractions) में सहायता करता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

