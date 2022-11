कीवी (Kiwi) फल अपने अनोखे स्वाद के लिए जाने जाते हैं। ये फल विटामिन K, C, E, फोलेट और पोटेशियम से भी भरपूर होते हैं। कीवी फल के लाभों को उनके पोषक तत्वों से भरपूर प्रोफ़ाइल के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें कैलोरी की मात्रा कम होती है। ये फल चीन के उत्तरी भाग के मूल निवासी हैं।

कीवी आहार फाइबर और विटामिन C के प्रबल स्रोत हैं और विभिन्न स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। उनका फाइबर पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है और वजन घटाने में सहायता करता है। विटामिन सी प्रतिरक्षा में सुधार करने में मदद करता है, अस्थमा के उपचार में सहायता करता है, मुक्त कणों से लड़ता है, आंखों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और कोलेजन उत्पादन का समर्थन करता है। रोज़ाना 1 कीवी खाकर आप निम्न लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख के माध्यम से आप कीवी के फायदों के बारे में जान पाएंगे।

दिन में 1 कीवी खाने से दिखाई दे सकते हैं ये 5 चमत्कारी प्रभाव - Benefits Of Eating Kiwi Everyday In Hindi

1. हृदय के लिए कीवी है फायदेमंद (Kiwi is beneficial for the heart)

कीवी पोटेशियम, फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड का एक समृद्ध स्रोत है। फाइबर उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। इस प्रकार, यह हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। पोटेशियम कोशिकाओं का एक आवश्यक घटक है जो हृदय गति को नियंत्रित करने में मदद करता है। ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थों में स्ट्रोक और कोरोनरी हृदय रोग के जोखिम को कम करने की क्षमता हो सकती है। फलों में मौजूद फोलेट, विटामिन E और मैग्नीशियम भी हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। ये गुण हृदय के लिए कीवी के संभावित लाभ का संकेत दे सकते हैं।

2. बालों के लिए कीवी है फायदेमंद (Kiwi is beneficial for hair)

कीवी में विटामिन C और E होता है जो बालों के झड़ने को कम करने में मदद कर सकता है। इस फल में मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक भी होते हैं जो रक्त परिसंचरण में मदद कर सकते हैं, इसलिए यह बालों के विकास को प्रभावित कर सकता है। कीवी के बीज के तेल में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो बालों की नमी को बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसमें तांबा भी होता है, जो बालों के समय से पहले सफेद होने में मददगार हो सकता है और यह प्राकृतिक रंग में भी मदद कर सकता है। फल में मौजूद आयरन खोपड़ी में रक्त परिसंचरण को बढ़ावा दे सकता है। इस प्रकार, यह बालों को उसकी जड़ों से मजबूत करने में मदद कर सकता है और इस प्रकार उसे उचित पोषण दे सकता है।

3. कैंसर के लिए कीवी के संभावित उपयोग (Potential Uses of Kiwi for Cancer)

कीवी में एंटीऑक्सिडेंट, विटामिन, कैरोटीनॉयड और फाइबर होते हैं, जो कैंसर को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। अध्ययनों के अनुसार, कीवी में आहार फाइबर कोलन कैंसर के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। इसमें कैटेचिन होता है जो कैंसर विरोधी एजेंटों के कारण होने वाली विषाक्तता को कम करने में मदद कर सकता है और अस्थि मज्जा के प्रसार को उत्तेजित कर सकता है। कीवी में ल्यूटिन भी होता है, जो फेफड़ों और प्रोस्टेट कैंसर में मदद कर सकता है।

4. उच्च रक्तचाप और मधुमेह के लिए कीवी के संभावित उपयोग (Good for High BP and Diabetes)

कीवी में उच्च पोटेशियम सामग्री होती है, जो शरीर में सोडियम के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकती है, जो अन्यथा उच्च रक्तचाप का कारण बन सकती है। कीवी फाइबर से भरपूर होता है, जो मधुमेह के रोगियों में रक्त शर्करा के स्तर में मदद कर सकता है। हालांकि, उच्च रक्तचाप और मधुमेह के लिए कीवी के संभावित उपयोग को साबित करने के लिए और अधिक अध्ययन की आवश्यकता है।

5. त्वचा के लिए कीवी के लाभ (Benefits of kiwi for skin)

कीवी विटामिन C का एक प्राकृतिक स्रोत है, जो एक एंटीऑक्सिडेंट के रूप में कार्य कर सकता है और सूरज से होने वाली त्वचा को होने वाले नुकसान में मदद कर सकता है, झुर्रियों में मदद कर सकता है, त्वचा की चमक, युवावस्था और त्वचा की बनावट में मदद कर सकता है। विटामिन सी कोलेजन के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार है, जो त्वचा की मरम्मत में मदद कर सकता है। यह त्वचा को कट और घावों से उबरने में भी मदद कर सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

