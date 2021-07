इमली (Tamarind) के ऊपर आपने हिंदी फिल्मों में कई गीत सुने होंगे और ये सभी गीत बेहद मशहूर हुए। अगर उसी तरह से इमली को खाने से होने वाले फायदे भी मशहूर होते तो हमारे देश में मोटे लोगों की संख्या में काफी कमी होती और सेहत भी ठीक रहती। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि क्या इमली वाकई में इतनी प्रभावशाली है?

इससे पहले कि हम फायदों को बताएं, ये बात भी समझनी जरूरी है कि इसकी एक लिमिटेड मात्रा में ही खुराक लेनी चाहिए। अगर आपने स्वाद या जबान के बस में आकर अपने शरीर को नुकसान में नहीं ड़ालना है तो आपको इसका इस्तेमाल सिर्फ उतना करना है जो आपको इमली का स्वाद दे ना कि पेट की नलियों को ही खोल दे।

इमली खाने के 5 फायदे: Imli Khaane Ke 5 Fayde

मोटापे को करे कम: Helps in reducing obesity in Hindi

मोटापा इस देश और दुनिया की एक ऐसी समस्या है जिसका हल ढूंढने में लोग एवं वैज्ञानिक आज तक सफल नहीं हो सके हैं। मोटापे के कारण आप फैट को बढ़ा रहे होते हैं जो अच्छी सेहत का दुश्मन है। शरीर में फैट को हटाने के लिए इमली के अंदर हाइड्रोसिट्रिक एसिड होता है जो मोटापे को कम करता रहता है।

कैंसर की रोकथाम में फायदेमंद: Helps stop the growth of cancer

कैंसर को रोकना चाहते हैं तो आपको इमली का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स (Anti Oxidants) होते हैं जो आपके शरीर को लाभ देते हैं। वहीं इसमें टैंरट्रिक एसिड होता है जो शरीर में कैंसर सेल्स को पनपने ही नहीं देता है। जब कैंसर से जुड़े सेल्स ही नहीं होंगे तो फिर ये परेशानी भला कैसे हो सकती है।

डायबिटीज को करे कंट्रोल: Controls Diabetes in Hindi

शुगर या डायबिटीज की बीमारी कितनी घातक है ये किसी से छुपी नहीं है। इस बीमारी से ग्रसित होने पर इंसान को अपने शरीर में मीठी चीजों के सेवन को रोकना पड़ता है। ऐसे में अगर आप इसका सेवन करते हैं या फिर इसका जूस भी पी लेते हैं तो उससे आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं।

ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखे: Keeps Blood Pressure in control in Hindi

ब्लड प्रेशर की बढ़ी और घटी हुई स्थिति सेहत के लिए एक बुरी खबर है। ऐसे में जब आप इमली का सेवन करते हैं तो ये रेड ब्लड सेल्स को बनाता है। इसमें आयरन और पोटेशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और आपकी सेहत को बेहतर बनाता है। ये एक नेचुरल तरीका है और दवाइयों से इसका कुछ लेना देना नहीं है।

इम्यूनिटी को बेहतर करे: Helps Keep Immunity Better In Hindi

इम्यूनिटी के लिए इसे बेहद माना जाता है। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करना चाहते हैं तो आज ही इसका सेवन करें। विटामिन सी और एंटी ऑक्सीडेंट्स के होने के कारण ये आपके शरीर में से परेशानियों को दूर करके आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है जिससे आपको लाभ होता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Amit Shukla