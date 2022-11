मेथी या मेथी के बीज (Fenugreek) एक वार्षिक जड़ी बूटी है और इसे मसाले और दवा दोनों के रूप में उपयोग किया जाता है। मेथी का पौधा दक्षिणी यूरोप, भारत और उत्तरी अफ्रीका का मूल निवासी है। हम लगभग हर भारतीय व्यंजन में मेथी के सूखे पत्ते और बीज देख सकते हैं। मेथी के बीज में एक अलग सुगंध और एक अखरोट जैसा लेकिन थोड़ा कड़वा स्वाद होता है। मेथी की पत्तियों और बीजों को हम मसाले के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मेथी के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रख सकते हैं। हम मेथी का उपयोग इसके स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले गुणों और क्षमताओं के लिए पाचन समस्याओं, त्वचा की स्थिति, बालों की समस्याओं और पैरों की कमजोरी सहित विभिन्न मुद्दों के इलाज के लिए कर रहे हैं। मेथी के बीज फाइबर, आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम और पौधे आधारित प्रोटीन से भरपूर होते हैं। मेथी के कुछ स्वास्थ्य लाभ निम्नलिखित हैं।

मेथी से मिलने वाले औषधीय गुण - Medicinal Properties Of Fenugreek In Hindi

1. दर्द से राहत दिलाए (Relieve Pain)

मेथी का उपयोग लंबे समय से चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों में दर्द से राहत के लिए किया जाता रहा है। शोधकर्ताओं का मानना है कि जड़ी-बूटी में एल्कलॉइड (alkaloids) नामक यौगिक संवेदी रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने में मदद करते हैं जो मस्तिष्क को दर्द का अनुभव करने की अनुमति देते हैं।

2. हृदय और रक्तचाप की स्थिति के जोखिम को कम करें (Reduce the risk of heart and blood pressure conditions)

मेथी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और रक्तचाप में सुधार करने में मदद कर सकती है, जिससे हृदय की स्थिति विकसित होने के जोखिम को कम किया जा सकता है और हृदय स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मेथी के बीजों में लगभग 48% डाइट्री फाइबर होता है। आहार फाइबर को पचाना बहुत कठिन होता है, और यह आंतों में एक चिपचिपा जेल बनाता है जिससे शुगर और फैट को पचाना कठिन हो जाता है।

3. वजन घटाने में सुधार करे (Improve Weight Loss)

मेथी भूख को दबा सकती है और तृप्ति की भावना को बढ़ा सकती है, जिससे अधिक खाने को कम करने और वजन घटाने में मदद मिल सकती है। फाइबर सामग्री के कारण, मेथी फाइबर के पाउडर से भी परिपूर्णता की भावना पैदा हो सकती है।

4. अल्सर का इलाज करे (Treat Ulcers)

मेथी का जेल अंश गैस्ट्रिक घावों से बचने में मदद कर सकता है। मेथी का पेट सुरक्षात्मक लाभ मेथी के जेल भाग में फ्लेवोनोइड्स (flavonoids) और पॉलीसेकेराइड (polysaccharides) की उपस्थिति के कारण हो सकता है। इसके अलावा, मेथी की स्रावी-विरोधी गतिविधि अल्सर के खिलाफ सुरक्षात्मक भूमिका निभा सकती है।

5. लिवर को डेटॉक्स करे (Detox the liver)

मेथी का अर्क अल्कोहल से होने वाले लीवर की क्षति के खिलाफ सुरक्षात्मक लाभ प्रदान कर सकता है। अर्क में मौजूद पॉलीफेनोलिक यौगिक लिवर-सुरक्षात्मक लाभ दिखा सकते हैं। मेथी शराब के विषाक्त प्रभाव से लिवर की कोशिकाओं और कार्य की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

