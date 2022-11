मीठे आलू या शकरकंद (sweet potato) एक स्टार्चयुक्त, मीठे स्वाद वाली जड़ वाली सब्जी है। इसमें एक पतली, भूरी बाहरी त्वचा होती है जिसमें चमकीले रंग का मांस होता है - ज्यादातर नारंगी, लेकिन अन्य किस्मों में सफेद, बैंगनी या पीला शामिल होता है। आप मीठे आलू को साबुत या छीलकर खा सकते हैं और पौधे की पत्तियाँ भी खाने योग्य होती हैं। उन दोनों को 'आलू' कहा जा सकता है, लेकिन मीठे और नियमित सफेद आलू संबंधित नहीं हैं। वानस्पतिक रूप से, शकरकंद बाइंडवीड या मॉर्निंग ग्लोरी परिवार से संबंधित है, जबकि सफेद आलू नाइटशेड परिवार से संबंधित है। यह फाइबर, विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं। इस लेख के माध्यम से हम मीठे आलू के फायदे बताने जा रहे हैं।

शरीर के लिए फायदेमंद हैं मीठे आलू (Sweet Potatoes Are Beneficial For The Body In Hindi)

1. पाचन स्वास्थ्य का समर्थन करे (Support digestive health)

मीठे आलू में उच्च फाइबर होता है, जो एक स्वस्थ पाचन तंत्र को बढ़ावा देने के लिए दिखाया गया है। अब तक अधिकांश शोध जानवरों पर किए गए हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि मीठे आलू में उच्च स्तर के प्लांट स्टेरोल्स (phytosterols) पाचन तंत्र पर सुरक्षात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।

2. कैंसर के खतरे को कम कर सकता है (May reduce the risk of cancer)

जबकि कोई 'सुपरफूड' नहीं है जो कैंसर को रोक सकता है और कैंसर के कुछ जोखिम कारक आहार से संबंधित नहीं हैं, इस बात के प्रमाण हैं कि स्वस्थ आहार खाने से कैंसर का खतरा कम हो सकता है। फल और सब्जियां एंटीऑक्सिडेंट में उच्च होती हैं, ऐसे यौगिक जो शरीर को 'फ्री रेडिकल्स' से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं।

3. टाइप-2 डायबिटीज को मैनेज करने में मदद करे (Help manage type-2 diabetes)

मीठे आलू और शकरकंद के पत्तों का मध्यम सेवन टाइप -2 मधुमेह में रक्त शर्करा के नियमन में सुधार कर सकता है। हालांकि, इन निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए परीक्षणों से अधिक साक्ष्य की आवश्यकता है।

4. आंखों की सेहत के लिए अच्छा है (Good for eye health)

मीठे आलू बीटा-कैरोटीन से भरपूर होते हैं। वास्तव में, यह वही है जो इस जड़ को इसका चमकीला-नारंगी मांस देता है। जब हम बीटा-कैरोटीन खाते हैं, तो हमारा शरीर इसे विटामिन ए में बदल देता है, जो तब आंखों में प्रकाश का पता लगाने वाले रिसेप्टर्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह नाइट विजन और आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

5. इम्युनिटी फंक्शन को बढ़ावा दे (Promote immunity function)

बीटा-कैरोटीन से भरपूर होने के कारण, मीठे आलू भी प्रतिरक्षा समारोह का समर्थन करने में मदद कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि श्वसन प्रणाली और आंत में श्लेष्मा झिल्ली की अखंडता को बनाए रखने के लिए विटामिन A महत्वपूर्ण है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Poll : 0 votes