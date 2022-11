शरीर को हाइड्रेट रखना स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। लेकिन ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता है कि गर्म पानी पीने से शरीर और त्वचा को और भी कई फायदे मिल सकते हैं।

हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के 60% हिस्से में पानी होता है और शरीर को ईंधन देने, ऊर्जा बनाने और सभी महत्वपूर्ण अंगों के समुचित कार्य के लिए पानी का सेवन करना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर आपकी जीवनशैली और आपके शरीर की जरूरतों के आधार पर हर दिन 12 से 16 गिलास पानी पीने की सलाह देते हैं। जबकि हम में से ज्यादातर लोग ठंडा पानी पीते हैं, आयुर्वेद इसके बजाय गर्म पानी पीने की सलाह देता है। इस लेख के माध्यम से हम सुबह उठकर गर्म पानी पीने के फायदे बताने जा रहे हैं।

क्यों पिएं सुबह उठकर गर्म पानी? जानिए 5 स्वास्थ्य लाभ - Warm Water On Empty Stomach Benefits In Hindi

1. सुबह सर्दी में राहत दिलाए (Gives relief in the cold in the morning)

गर्म पानी नाक बहने और भरी हुई नाक जैसे ऊपरी श्वसन पथ के संक्रमण के लक्षणों को दूर कर सकता है। गर्म पानी में उच्च तापमान बलगम के मार्ग को तेज कर सकता है, इसलिए ठंड के लक्षण कम हो जाएंगे। सुबह के समय ग्रासनली में बलगम के निर्माण के कारण गर्म तापमान गले में दर्द को दूर करने में भी सक्षम है।

2. वजन घटाने में मददगार (Helpful in Weight Loss)

सुबह गर्म पानी पीने से शरीर का मेटाबॉलिज्म सक्रिय हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप दिन भर में अधिक फैट बर्न होता है। गर्म पानी पीने से भी आंतों को साफ करने और शरीर में अपशिष्ट को खत्म करने में मदद मिलती है जिससे शरीर में पेट फूलना और अतिरिक्त पानी हो सकता है।

3. पाचन तंत्र को चिकना करे (Lubricates the digestive system)

पाचन तंत्र के विकारों के कारण होने वाला पेट दर्द आमतौर पर आंतों में फंसे अपशिष्ट के कारण कब्ज और पेट में दर्द होता है। पीने, गर्म पानी आंतों के अनुबंध को उन्मूलन की प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद कर सकता है। साथ ही गर्म पानी पीने से पाचन क्रिया सक्रिय हो जाती है। पानी पाचन तंत्र के अंगों के साथ स्नेहक या स्नेहक के रूप में काम करता है और हाइड्रेट और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है।

4. शरीर में विषाक्त पदार्थों का विषहरण (Detoxification of toxins in the body)

स्वास्थ्य के लिए गर्म पानी के लाभों में से एक विषाक्त पदार्थों का पता लगाना है। जब हम गर्म पानी पीते हैं, तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है और अंतःस्रावी तंत्र सक्रिय हो जाता है, जिससे पसीना निकलना आसान हो जाता है।

5. मासिक धर्म के दौरान पेट दर्द को दूर करने में मदद करे (Helps relieve abdominal pain during menstruation)

गर्म पानी पीने के फायदे मासिक धर्म के दौरान होने वाले पेट दर्द को दूर करने में मदद कर सकते हैं। पहले दिन माहवारी अक्सर कई महिलाओं को पेट दर्द की शिकायत कराती है। पानी के सेवन से इन शिकायतों का ठीक से समाधान किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गर्म पानी दर्द को कम करने में मदद कर सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

