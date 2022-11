गुलकंद (Gulkand) एक आयुर्वेदिक स्वाद वाली गुलाब की पंखुड़ी है जिसका स्वाद स्वर्ग जैसा होता है। गुलकंद गुलाब की पंखुड़ियों से बनाया जाता है जो अपने चरम पर एकत्रित होते हैं। गुलकंद चीनी और ताजी गुलाब की पंखुड़ियों से बनाया जाता है। गुलकंद बहुत से औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इस लेख के माध्यम से हम गुलकंद के स्वास्थ्य लाभ (health benefits of gulkand) बताने जा रहे हैं।

गुलकंद खाने के 7 फायदे - Gulkand Benefits In Hindi

1. मुंह के छालों के इलाज में मदद करें (Help treat mouth ulcers)

जिन लोगों के शरीर में अधिक गर्मी होती है उन्हें अक्सर मुंह के छालों की समस्या हो जाती है। गुलकंद एक कूलिंग इफ़ेक्ट प्रदान करता है जो सूजन वाले क्षेत्र के आसपास जलन और दर्द को शांत करता है।

2. मासिक धर्म संबंधी समस्याओं से आराम दिलाता है (Relieves Menstrual Problems)

भारी रक्तस्राव, अधिक सफेद स्राव, या अन्य मासिक धर्म संबंधी समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं को अपने आहार में गुलकंद को अवश्य शामिल करना चाहिए। गुलकंद प्रजनन अंगों की मांसपेशियों को आराम देता है। मांसपेशियों को आराम देने से पीरियड्स में ऐंठन से राहत मिलती है।

3. हल्के से मध्यम कब्ज में सहायता करे (Help with mild to moderate constipation)

गुलकंद अतिरिक्त पानी खींचने में मदद करता है जो मल को नरम करने में मदद करता है, जिससे कब्ज से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। गर्भवती महिलाओं को अक्सर सूजन और कब्ज की समस्या रहती है और उन्हें अपने आहार में गुलकंद को शामिल करना चाहिए।

4. एसिडिटी और हर्टबर्न का इलाज करे (Treat Acidity and Heartburn)

गुलकंद के शीतल प्रभाव के कारण यह गले की जलन को शांत करता है, गले की खराश, अपच और पेट दर्द को दूर करने में मदद करता है। लगातार एसिडिटी की समस्या वाले लोगों के लिए, यह एंटासिड पर उनकी निर्भरता में मदद करता है। इसलिए एसिडिटी की समस्या से जूझ रहे लोगों को दिन में कम से कम दो बार आधा से 1 चम्मच गुलकंद का सेवन जरूर करना चाहिए।

5. बवासीर का इलाज करे (Treat piles)

बवासीर के पीछे सबसे आम कारण आहार में पुरानी कब्ज और कम फाइबर है। बवासीर की सूजन को कम करने में गुलकंद आपको फायदा पहुंचाता है। कम सूजन, निचली आंत में दबाव को कम करती है, जिससे मल का आसान मार्ग सुनिश्चित होता है।

6. विषाक्त पदार्थों को दूर करने में मदद करें (Help remove toxins)

गुलकंद में रोगाणुरोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को हटाते हैं और रक्त को शुद्ध करने में मदद करते हैं।

7. शरीर की गंध को रोके (Prevents body odour)

गुलकंद अत्यधिक पसीने को भी रोकता है क्योंकि यह शीतलन प्रभाव प्रदान करता है, जिससे शरीर की दुर्गंध कम होती है। रोगाणुरोधी गुण बैक्टीरिया के संचय को रोकते हैं जिससे शरीर से दुर्गंध आती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Poll : 0 votes