बैली फैट को घटाने के लिए रोज़ पिएं ग्रीन टी

ग्रीन टी (Green tea) कैमेलिया साइनेंसिस (camellia sinensis) पौधे की पत्तियों से आती है, जो एक छोटा झाड़ है जो पूर्वी एशिया और भारत का मूल निवासी है। जबकि सदियों से पेय का आनंद लिया जाता रहा है, आज भी वैज्ञानिक पेय के नए और रोमांचक लाभों को उजागर करना जारी रखते हैं। प्रति दिन एक या एक से अधिक कप ग्रीन टी का आनंद लेने से आपको इनमें से कुछ लाभों को अनलॉक करने में मदद मिल सकती है। ग्रीन टी का सेवन सबसे अधिक बैली फैट कम करने के लिए किया जाता है। इस लेख में हम बैली फैट को घटाने के लिए रोज़ ग्रीन टी पीने के फायदे बताने जा रहे हैं।

बैली फैट को घटाने के लिए रोज़ पिएं ग्रीन टी - Health Benefits Of Green Tea In Hindi

1. ग्रीन टी में फैट बर्निंग गुण होते हैं (Has fat burning properties)

अपने मेटाबोलिज्म को तेज करना सामान्य रूप से बेहतर महसूस करने का एक निश्चित तरीका है। जब आपकी शारीरिक प्रणाली उच्चतम क्षमता पर काम कर रही है, तो यह समग्र स्वास्थ्य के लिए एक बोनस है और तथ्य यह है कि हरी चाय फैट जलने में वृद्धि करती है इसका मतलब है कि आपका रक्त बेहतर बह रहा है, आपका दिल उस गति से पंप कर रहा है जिसे इसे करना चाहिए और आपका पाचन तंत्र ठीक से गुनगुना रहा है।

2. ग्रीन टी कुछ कैंसर से लड़ सकती है (May Fight Certain Cancers)

हम सभी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कैंसर से प्रभावित हुआ है और हो सकता है कि उसने खुद भी इसका सामना किया हो। इसलिए, यह जानना कि ग्रीन टी कैंसर से लड़ सकती है, इसे अपने दिन में शामिल करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। मुंह, गुर्दे, अग्न्याशय, पेट, और स्तन ग्रंथियों सहित कई प्रकार के कैंसर को रोका जा सकता है।

3. ग्रीन टी वजन घटाने में मदद कर सकती है (Can help in weight loss)

बहुत सारे लोग जिन्हें अपने वजन के साथ समस्या है, वे पाते हैं कि यह अक्सर कमर के आसपास पाउंड का संचय होता है। ग्रीन टी आपको वजन कम करने में मदद कर सकती है और बदले में वसा से छुटकारा दिला सकती है। अधिक वजन वाले विषयों के एक अध्ययन में, निष्कर्ष यह निकला कि ग्रीन टी पीने वालों में वजन और कमर की परिधि कम हो गई।

4. ग्रीन टी हृदय रोग से लड़ सकती है (May fight heart disease)

ग्रीन टी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रभावित कर सकती है जो स्ट्रोक और दिल के दौरे जैसी स्थितियों में एक कारक की भूमिका निभाती है। रक्त में LDL (खराब) कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ग्रीन टी पिएं।

5. ग्रीन टी टाइप 2 मधुमेह को रोक सकती है (May prevent type 2 diabetes)

यह आज के आहार और इस तथ्य के कारण हो सकता है कि हम अक्सर जितना व्यायाम करना चाहिए उससे कम करते हैं। ग्रीन टी की खपत के लिए इंसुलिन संवेदनशीलता कम हो जाती है, और मधुमेह के अपराधी रक्त शर्करा के स्तर भी कम हो जाते हैं।

6. ग्रीन टी मस्तिष्क की रक्षा करती है (Protects the brain)

ग्रीन टी में कैटेचिन (catechins) वास्तव में शो के स्टार हैं। वे कई लाभ प्रदान करते हैं और मस्तिष्क के न्यूरॉन्स की रक्षा करने के लिए भी सिद्ध हुए हैं। संज्ञानात्मक हानि कम हो जाती है और न्यूरोड़ेगेनेरेटिव (neurodegenerative) रोगों का खतरा कम हो जाता है।

7. ग्रीन टी सूजन से लड़ती है (Fights Inflammation)

ग्रीन टी में फ्लेवोनॉयड्स (flavonoids) शरीर में सूजन से लड़ने के लिए सिद्ध हुए हैं। ग्रीन टी में घटक एपिगैलोकैटेचिन गैलेट (epigallocatechin gallate) में सूजन-रोधी प्रभाव होता है और यह कोशिका डीएनए की रक्षा करता है। ग्रीन टी में एंटीवायरल, जीवाणुरोधी और एंटीफंगल गुण भी होते हैं जो सूजन के खिलाफ भी काम करते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

