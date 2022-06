सुबह नाश्ते में मूंगफली खाने के 8 लाभ - Subah Nashte Mein Moongfali Khane Ke 8 Labh

मूंगफली (peanut) को भिगोकर खाने से उसमे मौजूद पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। सुबह खाली पेट मूंगफली खाने से कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। मूंगफली में कैल्शियम (calcium), आयरन (iron), पोटेशियम (potassium), कॉपर (copper), सेलेनियम (selenium) आदि गुण पाए जाते हैं। भीगी हुई मूंगफली खाने से निम्न लाभ होते हैं। यह लेख आपको सुबह खाली पेट मूंगफली खाने के फायदे (Benefits of eating peanuts on an empty stomach in the morning) बताये गए हैं, इस विषय पर नीचे जानकारी दी गयी है।

सुबह नाश्ते में मूंगफली खाने के 8 लाभ

1. मस्तिष्क (For Active Brain)

कई सारे ऐसे ड्राई फ्रूट होते हैं जिनका सेवन करने से दिमाग स्वस्थ रहता है। वही भीगी हुई मूंगफली में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है। यह दिमाग के कार्य क्षमता को बढ़ाता है। बच्चों के लिए भीगे हुए मूंगफली खाने से लाभ होता है। इसका सेवन करने से बच्चों के दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ती है।

2. पाचन तंत्र (For Better Digestive System)

मूंगफली में फाइबर की मात्रा अधिक होती है। मूंगफली को खाने से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है, यह पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में सहायता करता है। फाइबर आपकी पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है।

3. हृदय रोग (Treats Heart Disease)

मूंगफली में कार्डियो प्रोटेक्टिव गुण पाया जाता है, यह हृदय से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम करने में सहायता करता है। भीगी हुई मूंगफली का सेवन हृदय संबंधी बीमारी से बचने के लिए भी किया जाता है।

4. त्वचा (For Better Skin)

मूंगफली का सेवन करने से कई तरह के त्वचा संबंधी फायदे हो सकते हैं। इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है। इसका सेवन आप रोज सुबह कर सकते हैं। मूंगफली से आपकी त्वचा स्वस्थ रहती है, यह आपकी त्वचा को ग्लोइंग बनाए रखने में मदद करता है।

5. जोड़ों में दर्द (Treats Joint Pain)

अगर आपको कमर या जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है तो इसके लिए आप मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। भीगी हुई मूंगफली का सेवन गुड़ के साथ करने से बहुत फायदे होते हैं।

6. बॉडी-बिल्डिंग (Helps in Body Building)

अगर आप बॉडीबिल्डिंग करते हैं तो इसके बहुत फायदे हैं, इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसका सेवन आप स्प्राउट के साथ कर सकते हैं।

7. हेयर फॉल (Reduces Hairfall)

भीगी हुई मूंगफली में विटामिन C होता है, इससे इम्युनिटी बढ़ती है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से बाल झड़ना कम होता हैं। इससे बाल बढ़ने में भी मदद करता है।

8. कैंसर सेल्स (Fights Cancer Cells)

मूंगफली में एंटी ऑक्सीडेंट आयरन, कैल्शियम, जिंक ,फॉलेट होता है। रोज भीगी हुई मूंगफली का सेवन करने से कैंसर सेल्स से लड़ने में मदद मिलता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

