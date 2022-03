पुरुषों के लिए कई मायनों में फायदेमंद है एलोवेरा- Pursho ke liye kai mayno me faydemand hai aloe vera

एलोवेरा सदियों से एक लोकप्रिय औषधीय पौधा रहा है जो कई तरह से हमारे जीवन में प्रयोग होता है। एलोवेरा सिर्फ त्वचा (Benefits of Aloe vera for Skin) की समस्या से ही राहत नहीं दिलाता बल्कि, सूजन, चोट, पेट से संबंधित परेशानियां, डायबिटीज के अलावा कई रोगों में इसके इस्तेमाल से लाभ मिलता है। सौंदर्य के लिए तो एलोवेरा रामबाण है। चेहरे की अनेकों समस्या से लेकर बालों तक की समस्या में एलोवेरा काफी लाभकारी है। यह सनबर्न, त्वचा के दाग धब्बों से लेकर लाल चकत्तों, सुस्त त्वचा या शुष्क फ्रिजी बाल हो हर समस्या में ये लाभ पहुंचाता है। महिलाएं इसका खूब इस्तेमाल करती हैं लेकिन, क्या आपको पता है कि एलोवेरा महिलाओं के साथ पुरुषों के स्किन के लिए कई मायनों में काफी फायदेमंद होता है।

जिन पुरुषों के स्किन से जुड़ी समस्याएं हैं उन्हें इसके नियमित इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से ना सिर्फ चेहरे से जुड़ी आपकी समस्या खत्म होगी बल्कि, त्वचा और सुंदर और चमकदार होकर निखरने लगेगा। एलोवेरा हर तरह की त्वचा के लोगों के लिए लाभकारी है।

एलोवेरा का पुरुष ऐसे करें इस्तेमाल |How to use Aloe Vera for men

ड्राई स्किन (Apply aloe vera for dry skin)

जिन पुरुषों को ड्राई स्किन की समस्या है उन्हें एलोवेरा का नियमित रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए एलोवेरा जेल को कॉटेज चीज के साथ मिलाकर पेस्ट बना लें। इसके बाद इस पेस्ट को अपनी त्वचा पर लगाए और 20-25 मिनट तक रहने दें। इसके बाद चेहरा धो लें।

ऑयली स्किन (Aloe vera is beneficial for oily skin)

महिलाओं के मामलों में पुरुषों की स्किन ज्यादे ऑयली होती है। ऐसे में एलोवेरा का इस्तेमाल कर इससे छुटकारा पाया जा सकता है। इसके लिए एस्ट्रिजेंट के पत्तों को पानी में उबालकर उसमें शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं। फिर 20-25 मिनट बाद चेहरे को धो लें। ऐसा करने से चेहरा साफ और तेल मुक्त बन जाएगा।

झाइयों से छुटकारा (Apply aloe vera to get rid of freckles)

चेहरे पर झाइयों के निशान से निजात पाने के लिए नियमित रूप से एलोवेरा का इस्तेमाल करने से फायदा मिलेगा। एलोवेरा जेल को रोज त्वचा पर लगाएं। इसके लिए इसमें गुलाब जल मिलाकर लगाएं तो और भी फायदा है।

टैन स्किन (Aloe vera is beneficial for tan skin)

एलोवेरा से टैन स्किन की समस्या से निजात पाया जा सकता है। इसके लिए नींबू के रस में एलोवेरा मिलाकर चेहरे पर लगाएं या फिर एलोवेरा में टमाटर मिलाकर चेहरे पर लगाने से काफी आराम मिलता है। इसे लगाने के बाद आधे घंटे तक छोड़ दें और फिर चेहरा धो लें।

एलोवेरा का स्क्रब की इस्तेमाल करें (Use aloe vera scrub)

एलोवेरा आपके स्क्रब का भी काम कर सकता है। इसके लिए एलोवेरा जेल में ऑलिव ऑयल मिला लें और फिर इसमें पिसे कच्चे चावल डालकर मोटा पेस्ट तैयार कर लें। यह आपके चेहरे पर स्क्रब का काम करेगा। तैयार किए हुए पेस्ट को चेहरे पर लगाकर उंगलियों से मसाज करें और फिर 10 मिनट बाद धो लें। इससे त्वचा कोमल और दाग-धब्बों से मुक्त होगी।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

