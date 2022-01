अश्वगंधा कैप्सूल (Ashwagandha capsules) आपको दुर्बल करने वाली स्थितियों, थकान (fatigue), तनाव (stress), चिंता (anxiety), धड़कन बढ़ना (palpitation), उम्र बढ़ने (aging), तंत्रिका टूटने (nervous breakdown), मधुमेह के कारण न्यूरोपैथी (neuropathy due to diabetes), क्रोनिक थकान सिंड्रोम (chronic fatigue syndrome), कैंसर या मधुमेह या किसी भी कारण से वजन घटाने (weight loss due to cancer or diabetes) में उपयोगी होते हैं।

अश्वगंधा कैप्सूल का नियमित उपयोग मांसपेशियों में ताकत वापस लाता है, मांसपेशियों को राहत देता है और सिस्टम को शांत करता है। यह एक तंत्रिका टॉनिक (nerve tonic) है, शारीरिक के साथ-साथ मानसिक सहनशक्ति को भी बढ़ाता है। यह बढ़ते बच्चों के साथ-साथ वृद्ध लोगों को भी दिया जा सकता है। अश्वशिला कैप्सूल में अश्वगंधा और शिलाजीत शामिल हैं। दोनों तत्व मन और शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं और गैर-विशिष्ट प्रतिरक्षा में सुधार करते हैं। चिकित्सीय रूप से, यह थकान, शारीरिक दुर्बलता, यौन दुर्बलता, जोड़ों के दर्द, पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस, मधुमेह न्यूरोपैथी और मूत्र विकारों के लिए फायदेमंद है।

अश्वगंधा कैप्सूल के फायदे : Ashwagandha Capsule Ke Fayde In Hindi

अश्वगंधा कैप्सूल का मुख्य प्रभाव मस्तिष्क, प्रजनन अंगों, मांसपेशियों और जोड़ों पर दिखाई देता है। यह स्नायविक विकारों, पेशीय-कंकालीय विकारों और प्रजनन प्रणाली के रोगों में लाभकारी है।

थकान (fatigue)

थकान के कई कारण होते हैं। जब आप नींद की कमी, शारीरिक गतिविधि की कमी या अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, एनीमिया (anemia), चिंता, अवसाद (depression), मधुमेह (diabetes), तनाव (anxiety) और शराब के सेवन के कारण थकान का अनुभव करते हैं तो अश्वगंधा कैप्सूल के रूप में अच्छा काम करती है। यह नींद में सुधार करती है और शरीर को मजबूत बनती है।

तनाव (stress)

अश्वगंधा जड़ का अर्क तनाव-विरोधी गुण प्रदर्शित करने के लिए सूचित किया गया है। यह तनाव के प्रति, प्रतिरोध में सुधार करता है और तनाव को कम करता है।

शराब वापसी की चिंता (alcohol withdrawal anxiety)

अश्वगंधा और शिलाजीत का संयोजन भी शराब वापसी की चिंता के लिए एक प्रभावी उपाय है। यह नशे की लत विरोधी कार्रवाई करता है। अश्वगंधा सेरोटोनिन (serotonin) और गामा-एमिनोब्यूट्रिक एसिड (GABA) के स्तर को बढ़ाता है और शिलाजीत डोपामाइन (dopamine) पर कार्य करता है। संयोजन शराब पर निर्भरता को कम करता है और शराब वापसी से संबंधित चिंता को कम करने में मदद करता है।

शारीरिक दुर्बलता (physical debility)

अश्वगंधा मांसपेशियों को मजबूत करता हैं और शरीर की सहनशक्ति में सुधार करता हैं। इसलिए अश्वगंधा कैप्सूल शारीरिक कमजोरी को कम करता है।

Also Read Article Continues below

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Vineeta Kumar