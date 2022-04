क्रोहन रोग का ये है आयुर्वेदिक इलाज - Crohn Rog ka ye hai Ayurvedic Ilaj

Ayurvedic treatment for Crohn's disease in hindi: क्रोहन आंत से जुड़ा एक इंफ्लामेटरी रोग है, जो क्रोनिक रोग की श्रेणी में गिना जाता है। यह सूजन और जलन के साथ व्यक्ति के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को प्रभावित करता है। आमतौर पर यह रोग बड़ी आंत के शुरुआती भाग और छोटी आंत को प्रभावित करता है। लेकिन, क्रोहन व्यक्ति के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के किसी भी भाग को अपनी चपेट में ले सकता है। यह रोग समय के साथ धीरे-धीरे बढ़ता है। कुछ आयुर्वेदिक उपचारों के जरिए इसे ठीक किया जा सकता है।

क्रोहन रोग का मुख्य कारण (main cause of crohn's disease)

क्रोहन रोग का सटीक कारण का तो पता नहीं चल पाया है लेकिन, कई शोध के मुताबिक- कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, आनुवंशिकता, किसी भी संक्रामक बीमारी, अत्यधिक धूम्रपान, नॉन-स्टेरॉयड एंटी-इन्फ्लामेट्री दवाएं और पर्यावरणीय कारकों का सेवन इस बीमारी के कारण हो सकते हैं। इसके साथ ही यह खराब आहार, तनाव और पोषण संबंधी कमियों के कारण भी हो सकता है।

क्रोहन रोग का आयुर्वेदिक इलाज|ayurvedic treatment for crohn's disease in hindi

हल्दी (ayurvedic treatment for crohn's disease is turmeric)

क्रोहन रोग में हल्दी काफी लाभकारी मानी गई है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन में एंटी-इन्फ्लामेट्री गुण पाचन तंत्र में सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं। साथ ही बड़ी और छोटी आंतों की लाइनिंग में दिखाई देने वाली फोड़े को भी कम करता है। ऐसे में हल्दी का सेवन करना इसमें फायदेमंद माना गया है।

अदरक (Crohn's disease is cured by ginger)

आयुर्वेद में अदरक का कई समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही क्रोहन रोग में भी अदरक असरकारी माना गया है। क्योंकि, अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो आंतों की सूजन को कम करते हैं और पाचन में मदद करते हैं। रोजाना 2-3 बादर अदरक का चाय पीना फायदेमंद हो सकता है। इसके साथ ही चाहें तो इसमें शहद भी मिला सकते हैं।

गाजर (Carrot is beneficial in Crohn's disease)

पोषक तत्वों से भरपूर गाजर में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो, क्रोहन की समस्या से छुटकारा दिलाने में काफी हद तक मदद कर सकते हैं। साथ ही गाजर के सेवन से पाचन में सुधार आता है और इम्यूनिटी बढ़ती है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए गाजर को थोड़ा मुलायम होने तक पका लें। इसके बाद इसमें नमक डालकर दिन में कई बार आधा कप गाजर की प्यूरी खाएं। साथ ही चाहें तो इसमें नींबू और शहद भी मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं।

ग्रीन टी (Crohn's disease will be cured by green tea)

हमारे स्वास्थ्य के लिए ग्रीन टी बेहद ही फायदेमंद है। यह वजन कम करने से लेकर शरीर के टॉक्सिन तक को बाहर निकालने में मदद करती है। साथ ही क्रोहन रोग को ठीक करने में भी ग्रीन टी काफी असर दिखा सकती है। क्योंकि, इसमें एंटी-कार्सिनोजेनिक, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। ऐसे में रोजाना इसके सेवन से इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है।

कॉड लिवर तेल (Crohn's disease can be cured through cod liver oil)

कॉड लिवर तेल में भरपूर मात्रा में ओमेगा-3 फैटी एसिड- डीएचए और ईपीए होता है और ये दोनों ही एंटी-इंफ्लेमेटरी एजेंट हैं जो आंतों के श्लेष्म में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही क्रोहन के मरीजों के लिए विटामिन ए और डी भी इसमें पाया जाता है। रोजाना 1-2 चम्मच कॉड लिवर तेल के जरिए इसे ठीक किया जा सकता है।

