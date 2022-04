Ayurvedic treatment for Dandruff: डैंड्रफ यानी रूसी की समस्या एक न एक बर हर किसी को होती है। कई लोगों को तो यह लगातार बनी रहती है। चाहे महिला हो या पुरुष दोनों को ही डैंड्रफ की समस्या होती है। डैंड्रफ की समस्या होने पर बालों में रूखापन आ जाता है इसके साथ ही बाल कमजोर हो जाते हैं और झड़ने भी लगते हैं। यह आम समस्या है जिसके लिए हम कई तरह के महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं जोकि एक समय के बाद नुकसानदायक होते हैं। लेकिन, इसके लिए कुछ आयुर्वेदिक उपाय हैं जो इस समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं।

डैंड्रफ का आयुर्वेदिक इलाज- Dandruff ka Ayurvedic ilaz in hindi

नीम और तुलसी का पानी है कारगर उपाय (Neem and Tulsi water is an effective remedy for Dandruff )

डैंड्रफ की समस्या होने पर नीम और तुलसी का पानी काफी कारगर माना गया है। यह पुराने समय से ही इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय है। इसके लिए नीम और तुलसी की कुछ पत्तियों को लें और पानी में डालकर अच्छे से उबाल लें। पानी जब आधा हो जाए तो इसे छान कर ठंडा होने के बाद इससे बालों को धोएं। हफ्ते में 3-4 बार ऐसा करने से रूसी की समस्या दूर हो सकती है।

मुल्तानी मिट्टी से दूर होगी रूसी (Dandruff will be removed from Multani Mitti)

मुल्तानी मिट्टी जितना चेहरे के लिए फायदेमंद है उतना ही बालों के लिए भी। मुल्तानी मिट्टी पाउडर में एप्पल साइड वीनेगर मिला लें और नाहते वक्त इसे शैंपू की तरह इस्तेमाल करें। सप्ताह में दो बार करने से कुछ ही दिनों में फर्क नजर आने लगेगा।

डैंड्रफ दूर करें नींबू का रस (Lemon juice is effective to remove dandruff)

गर्मी के मौसम में नींबू पानी खूब पसंद किया जाता है। नींबू सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। इसके साथ ही ये बालों के लिए भी लाभकारी है। रूसी की समस्या होने पर नींबू के रस को सरसों के तेल या कोकोनट ऑयल में मिला लें और बालों में अच्छे से मसाज करें। इस समस्या से जल्द छुटकारा मिलेगी।

डैंड्रफ में लगाएं टी ट्री ऑयल (Tea tree oil to get rid of dandruff problem)

रूसी की समस्या से परेशान हैं तो टी ट्री ऑयल अपनाएं क्योंकि, इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं। शैंपू के साथ इसकी कुछ बूंदें मिला लें और कुछ दिनों तक इसका इस्तेमाल करें। रूसी से छुटकारा मिलने में मदद होगी।

दही से दूर होगी रूसी (Curd will remove dandruff)

गर्मी के मौसम में हम दही खूब खाते हैं। लेकिन, क्या आपको पता है कि, दही रूसी की समस्या से छुटकारा दिला सकती है। रूसी खत्म करने के साथ ही दही बालों को पोषित करने का भी काम करती है। इसके लिए एक कप दही में एक चम्मच बेकिंग सोडा मिला लें और अपने स्कैल्प पर लागएं। कुछ दिनों में असर दिखने लगेगा।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj