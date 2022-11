क्या है हार्ट अटैक के मुख्य कारण? जानिए इससे जुड़े संकेत और सावधानियां

दिल का दौरा : Heart Attack (चिकित्सकीय रूप से myocardial infarction के रूप में जाना जाता है) एक घातक चिकित्सा आपात स्थिति है जहां आपके हृदय की मांसपेशियों को मरना शुरू हो जाता है क्योंकि इसे पर्याप्त रक्त प्रवाह नहीं मिल रहा है। आपके हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों में रुकावट आमतौर पर इसका कारण बनती है। यदि कोई स्वास्थ्य सेवा प्रदाता रक्त प्रवाह को जल्दी से बहाल नहीं करता है, तो दिल का दौरा स्थायी हृदय क्षति और मृत्यु का कारण बन सकता है। इस लेख के माध्यम से हम हार्ट अटैक के कारण, संकेत और सावधानियां बताने जा रहे हैं।

क्या है हार्ट अटैक के मुख्य कारण? जानिए इससे जुड़े संकेत और सावधानियां - Causes, Signs And Precautions Related To Heart Attack In Hindi

हार्ट अटैक के मुख्य कारण : Main Causes Of Heart Attack In Hindi

दिल के दौरे का प्रमुख कारण कोरोनरी हृदय रोग (coronary heart disease) है। यहीं पर हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों (arteries) में प्लाक (plaque) का निर्माण होता है। धमनियों में प्लाक के सामान्य निर्माण को एथेरोस्क्लेरोसिस (atherosclerosis) के रूप में भी जाना जाता है।

दिल का दौरा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है :

टाइप 1 (Type I) दिल का दौरा तब होता है जब आर्टरी की भीतरी दीवार पर प्लाक फट जाती है और कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थों को रक्तप्रवाह में छोड़ देती है। यह तब रक्त का थक्का बना सकता है और आर्टरी को अवरुद्ध कर सकता है।

टाइप 2 (Type II) दिल के दौरे में हृदय को उतना ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं मिलता जितना उसे चाहिए, लेकिन आर्टरी का पूर्ण अवरोध नहीं होता है।

दिल के दौरे के अन्य कारणों में शामिल हैं:-

टॉर्न ब्लड वेसल्स

ब्लड वेसल स्पासंस

ड्रग मिसयूज

हाइपोक्सिया, रक्त में ऑक्सीजन की कमी

हार्ट अटैक के संकेत : Signs Of Heart Attack In Hindi

- सीने में दर्द या बेचैनी : अधिकांश दिल के दौरे में छाती के बीच या बाईं ओर बेचैनी होती है जो कुछ मिनटों से अधिक समय तक रहती है या जो चली जाती है और वापस आ जाती है। बेचैनी असहज दबाव, निचोड़ने, परिपूर्णता या दर्द की तरह महसूस कर सकती है।

- कमजोरी, चक्कर आना या बेहोशी महसूस होना : आप ठंडे पसीने में भी फूट सकते हैं।

- जबड़े, गर्दन या पीठ में दर्द या बेचैनी।

- एक या दोनों हाथों या कंधों में दर्द या बेचैनी।

- सांस लेने में कठिनाई। यह अक्सर सीने में तकलीफ के साथ आता है, लेकिन सीने में तकलीफ से पहले सांस की तकलीफ भी हो सकती है।

हार्ट अटैक के लिए सावधानियां : Precautions For Heart Attack In Hindi

सामान्य तौर पर, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जिससे दिल का दौरा पड़ने से रोका जा सकता है। हालांकि, आपके नियंत्रण से परे कुछ कारक - विशेष रूप से आपका पारिवारिक इतिहास - आपके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद भी दिल का दौरा पड़ सकता है। फिर भी, अपने जोखिम को कम करना दिल का दौरा पड़ने पर स्थगित कर सकता है और अगर आपको दिल का दौरा है तो गंभीरता को कम कर सकता है।

जबकि कई जोखिम कारक हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, कुछ बुनियादी कदम हैं जो आप अपने दिल को स्वस्थ रखने में मदद के लिए उठा सकते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं:-

- स्वस्थ, संतुलित आहार लें।

- नियमित रूप से व्यायाम करें।

- धूम्रपान छोड़ें।

- अपने शराब का सेवन सीमित करें।

- अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर की जांच करवाएं।

- मधुमेह का प्रबंधन करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Poll : 0 votes