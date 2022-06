ज्यादा काढ़ा पीने के नुकसान - Jyada Kadha Peene Ke Nuksan

काढ़ा (Kadha) का सेवन करना किसी भी बीमारी में बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि काढ़े में कई ऐसी जड़ी बूटीयों का हम इस्तेमाल करते हैं जिससे बीमारी को जल्दी ठीक करने में मदद मिलती है। लेकिन कई बार हम इन काढ़ों का इतना ज्यादा सेवन कर लेते हैं कि इससे हमारे शरीर को लाभ की जगह नुकसान पहुंचने लगता है। वैसे तो काढ़ा पीने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इसका दिन में दो बार सेवन करने लगे, तो यह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो जाता है। काढ़ा शरीर के लिए बहुत गरम होता है। इसका सेवन सिर्फ हमें तभी करना चाहिए जब बीमारी से ग्रसित हों। काढ़ा का बिना मतलब सेवन करना सेहत खराब कर सकता है। तो आइए जानते हैं काढ़ा को ज्यादा पीने के नुकसान।

ज्यादा काढ़ा पीने के नुकसान

पेट में हो सकती है जलन (There may be burning in the stomach)

नाक से बह सकता है खून (Blood may flow from the nose)

पेशाब में जलन महसूस होना (Burning sensation in urine)

मुंह में छाले हो जाना (Ulcers in the mouth)

पाचन तंत्र का खराब होना (Malfunction of the digestive system)

त्वचा में फोड़े होना (Skin abscess)

शरीर में खुजली होना (Itchy body)

काढ़ा का ज्यादा सेवन वात, पित्त और कफ को बिगाड़ सकता है

काढ़ा बनाते वक्त उसमें बहुत गरम जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं। जिससे हमारा रोजाना पीना शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। यही नहीं, काढ़ा को यदि हम रोज पीएंगे, तो इससे हमारे शरीर का कफ, वात और पित्त बिगड़ सकता है। जिसके बिगड़ने से हम बहुत सी बीमारियों से घिरे रहेंगे। किसी भी चीज़ के ज्यादा सेवन से सेहत में खराबी हो सकती है। काढ़ा पीने का भी एक समय होता है। रोजाना इसका सेवन घातक हो सकता है। कई लोग गर्मियों में भी काढ़ा का रोजाना सेवन करते हैं जिससे उनको कई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए गर्मियों में काढ़े का कम से कम जरूरत पड़ने पर ही सेवन करना चाहिए।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far