सर्दियां आते ही हम अपनी त्वचा और बालों को लेकर थोड़े ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। क्योंकि, इस दौरान त्वचा में रूखापन होने लगता है जिससे त्वचा फटने लगती है। इसके अलावा सर्दियों में बालों का झड़ना, रूसी होना ये सभी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए आज हम आपको कुछ ऐसी ब्यूटी टिप्स देने वाले हैं, जिससे आप अपनी त्वचा और बालों का सर्दियों में भी अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो ब्यूटी टिप्स।

सर्दियों में अपनाएं ये ब्यूटी टिप्स, स्किन और बालों का रखें ख्याल Follow these beauty tips in winter, take care of skin and hair in hindi

बादाम का तेल (Almond Oil) - सर्दियों में त्वचा बहुत ज्यादा रूखी हो जाती है। जिसके चलते त्वचा में खिंचाव होने लगता है। इससे निपटने के लिए आप मॉइस्चराइजर की जगह चेहरे और शरीर पर बादाम के तेल का उपयोग करें, इससे रूखापन खत्म होगा, साथ ही इसे बार बार लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इसको आप सुबह नहाने के बाद लगाएं।

ओटमील और दूध का मास्क (Oatmeal and Milk Mask) - यदि आप चाहते हैं सर्दियों में आपकी त्वचा हमेशा नरम बनी रहे, तो इसके लिए आप ओटमील और दूध को मिलाकर मास्क तैयार करें। इसको आप अपने पूरे शरीर पर लगाएं। करीब 10 से 15 मिनट तक इसे लगाकर छोड़ दें। जब ये थोड़ा बहुत सूखने लग जाए, तो इसे धोलें। यदि आप सर्दियों में इसका रोजाना उपयोग करते हैं, तो इससे आपकी त्वचा नरम और मॉइस्चराइज रहेगी।

शहद, कच्चा दूध और हल्दी (Honey, Raw Milk and Turmeric) - सर्दियां आते ही हम धूप में बहुत अधिक बैठना शुरू कर देते हैं। जिससे त्वचा में टैनिंग (tanning) होने लग जाती है। इस टैनिंग को हटाने के लिए आप शहद, कच्चा दूध और हल्दी तीनों को मिलाकर चेहरे और शरीर में जहां भी टैनिंग हुई है उस जगह पर लगाएँ। इसके बाद इसे हटाने के लिए, हाथों में नारियल का तेल लें और इसे हल्के हाथों से छुटाएँ। इसके उपयोग से टैनिंग को साफ किया जा सकता है।

सफेद तिल और दूध और हल्दी और बेसन (White sesame and milk and turmeric and gram flour) - सर्दियों में त्वचा को नरम बनाएं रखने के लिए आप सफेद तिल, दूध हल्दी और बेसन को मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें और इसे अपने पूरे शरीर पर लगाएं। इससे त्वचा का कालापन तो साफ होगा ही, साथ ही त्वचा को नरम बनाने का काम भी करेगा। इस बात का ध्यान रखें कि तिल पिसी होना चाहिए।

सर्दियों में बालों की देखभाल के लिए करें ये उपाय - Follow these steps to take care of hair in winter in hindi

हेयर मास्क (Hair Mask) - सर्दियों में बालों की देखभाल के लिए आप हेयर मास्क का उपयोग जरूर किया करें। हेयर मास्क से बालों का रूखापन खत्म होता है, साथ ही इसके उपयोग से सर्दियों में बालों में होने वाली रूसी को भी खत्म करने में मदद मिलेगी। हेयर मास्क बालों में मॉइस्चराइजर का काम करता है। जिससे बाल टूटते नहीं हैं। बल्कि और मजबूत होते हैं।

अंडा, ऑलिव ऑयल, दही (Use Egg, Olive Oil, Curd) - बालों के लिए मास्क तैयार करने के लिए आप अंडा, ऑलिव ऑयल और दही को मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। इसके बाद इसे आप अपने बालों पर लगाएँ। 10 से 15 मिनट बालों में रखने के बाद इसे सादे पानी से धोलें। ऐसा करने से बालों में शाइन के साथ साथ मॉइस्चराइज भी रहेंगे।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Poll : 0 votes