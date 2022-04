Benefits of Ginger for these diseases: अदरक का चाय में ही नहीं बल्कि सब्जियां बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर अदरक का इस्तेमाल कई तरह की औषधियां बनाने में भी किया जाता है। अदरक बीमारियों से बचाव करने के साथ ही सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। अदरक इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ ही कई बीमारियों के खतरे को कम करने में भी मदद करता है। अदरक के सेवन से भोजन में मौजूद प्रोटीन को तोड़ने में मदद मिलती है, जिसके चलते पाचन से जुड़ी समस्याएं नहीं होती हैं।

कई बीमारियों से निजात दिलाने में फायदेमंद है अदरक- kai bimario se nijat dilane me faydemand hai adrak in hindi

नहीं होगी सर्दी-खांसी (Ginger for cold and cough)

सर्दी खांसी के अलावा वायरल इंफेक्शन से बचने के लिए अदरक का सेवन करना काफी फायदेमंद माना जाता है। क्योंकि, कच्चे अदरक में अच्छी मात्रा में विटामिन A, विटामिन D, आयरन, जिंक और कैल्शियम जैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो सर्दी खांसी और वायरल इंफेक्शन के साथ ही कई अन्य बीमारियों से बचाते हैं।

माइग्रेन की समस्या से बचाए (Ginger for migraine problem)

माइग्रेन एक बेहद ही गंभीर बीमारी है और इन दिनों इसके मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसमें सिरदर्द इतना तेज बढ़ जाता है कि सहन करना मुश्किल हो जाता है। इस समस्या में भी अदरक काफी लाभ पहुंचा सकता है। अदरक की चाय पीने से प्रोस्टाग्लैंडिन दब जाते हैं जिसके चलते दर्द से राहत मिल सकती है।

दर्द से आराम मिलेगा (Ginger get relief from pain)

अदरक कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है। अदरक में ऐसे भी गुण पाए जाते हैं जो शरीर में किसी भी तरह के दर्द से आराम दिला सकते हैं। कच्चा अदरक खाने से दर्द में तुरंत राहत मिल सकता है।

पेट के लिए है लाभकारी (Ginger beneficial for stomach)

पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे- गैस, अपच, पेट दर्द इत्यादि में अदरक काफी फायदेमंद है। अदरक के सेवन से डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है। वहीं, पेट दर्द की भी समस्या में अदरक खा सकते हैं। वहीं अदरक का पानी पीने से भी लाभ मिलता है।

वजन (Ginger For Weight Loss)

गलत खान-पान और खराब लाइफस्टाइल के चलते लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिसमें से एक है मोटापा। इस समस्या का भी समाधान अदरक ही है। सुबह अदरक का गर्म पानी पीने से शरीर के खराब एलिमेंट्स बाहर निकल जाते हैं जो वजन को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं।

बढ़ जाएगी भूख (hunger will increase by Ginger)

अदरक में करक्यूमिन, डेमेथॉक्सी करक्यूमिन और डेस-मेथॉक्सी करक्यूमिन गुण पाए जाते हैं। जो भूख बढ़ाने में मदद करते हैं। जिन्हें भूख नहीं लगने की समस्या है उन्हें अदरक का रोजाना सेवन करना चाहिए।

यौन उत्तेजना (Benefits of Ginger for sexual arousal)

अगर आप यौन उत्तेजना से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो अदरक का सेवन करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो शरीर में रक्त प्रवाह को बेहतर करता है, इससे यौन इच्छा बढ़ने लगती है। इसके साथ ही यह गुण प्रजनन अंगों और शुक्राणुओं को भी नुकसान से बचाने में मदद करते हैं।

अर्थराइटिस (Use Ginger in Arthritis)

आर्थराइटिस की समस्या में अदरक बहुत उपयोगी है। कई शोध में यह बात सामने आई है कि, अंदर में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी गुण सूजन को कम करता है, जो अर्थराइटिस की एक मुख्य वजह है। एंटीऑक्सीडेंट गुण अर्थराइटिस के इलाज में मदद करते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj