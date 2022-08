गुड़ खाने के 5 फायदे - Gud Khane Ke 5 Fayde

गन्ने के रस को पका कर बनाया गया गुड स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। चीनी की जगह गुड का सेवन करने से खांसी जुकाम जैसी अन्य बीमारियों से बचाव कर सकता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी लाभदायक है। गुड में विटामिन A, विटामिन B, ग्लूकोज, सुक्रोज, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम आदि तत्व मौजूद होते हैं। सेहत से लेकर त्वचा तक गुड़ से हमें बहुत से लाभ मिल सकते हैं। इस लेख के माध्यम से हम गुड़ के 5 फायदे बताने जा रहे हैं।

गुड़ खाने के 5 फायदे - Gud Khane Ke 5 Fayde In Hindi

1. पाचन को मजबूती प्रदान करे (Strengthens digestion)

गुड़ का सेवन करने से वजन को नियंत्रित किया जा सकता है साथ ही इससे पाचन को मजबूती मिलती है। गुड में फुक्रोज होता है जो पाचन और कब्ज जैसी समस्याओं को नियंत्रित करने में प्रभावी होता है और इसके नियमित रूप से इस्तेमाल करने से शरीर में पाचन के एंजाइम एक्टिव होते हैं। इससे पेट फूलने जैसी समस्याएं कम होती है, अगर किसी को गैस की समस्या है तो उसे प्रतिदिन गुड़ का सेवन करना फायदेमंद होता है।

2. सर्दी जुकाम से बचाव करे (Protect against cold)

सर्दी होने पर गुड़ का सेवन आपके लिए अमृत के समान है, इसकी तासीर गर्म होती है और यही कारण है की सर्दी जुकाम और खासतौर से कफ में आपको राहत प्रदान करता है। इसके लिए दूध या चाय में गुड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका काढ़ा भी बना कर पी सकते हैं। काली मिर्च और अदरक के साथ गुड़ खाने से सर्दी जुकाम में लाभ मिलता है। खांसी से बचने के लिए चीनी के बजाय गुड़ खाना चाहिए।

3. शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में तथा दर्दनिवारक एक रूप में (Provides energy to the body and act as a pain reliever)

यदि आपको थकान महसूस हो रही हो तो ऐसे में गुड़ का सेवन लाभदायक होता है। गुड को पानी या दूध में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके कान में दर्द है तो ऐसे में आप गुड को घी में मिलाकर सेवन कर सकते हैं। आपके कान के दर्द में आराम मिलेगा सुबह गुड़ का उपयोग करने से जोड़ों में दर्द की समस्या को दूर किया जा सकता है। यह गठिया के समस्या से भी राहत दिलाने में प्रभावी है। सुबह के समय गुड़ खाने से शारीरिक और हड्डियों की संरचना बेहतर होती हैं, जिससे दर्द में आराम मिलता है।

4. आयरन की कमी को दूर करें (Cure iron deficiency)

गुड में आयरन, फोलेट जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर में रेड ब्लड सेल्स को कम करने में प्रभावी हो सकते हैं। प्रतिदिन गुड का सेवन करने से शरीर में आयरन की कमी को दूर किया जा सकता है।

5. शरीर के लिए लाभदायक (Beneficial to the body)

गुड शरीर में खून की सफाई करता है और शरीर के मेटाबोलिस्म को भी बनाए रखता है और गुड़ का सेवन गले और फेफड़ों के इन्फेक्शन के समय में भी लाभदायक होता है। यदि आपको माइग्रेन की समस्या है तब भी वह आपको लाभ पहुंचा सकता।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

