अजवाइन के हेल्थ बेनिफिट्स- Ajwain Ke health benefits

पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मसाले और जड़ी-बूटियां बहुत कारगर होती हैं। ये एसिडिटी और पाचन से संबंधित विकारों को दूर करने में मदद करती हैं। अजवाइन एक ऐसी घरेलू सामग्री है जो अपच और एसिडिटी को मिनटों में दूर कर देती है, हालांकि, इसके अलावा भी कई और समस्याओं में अजवाइन कारगर है। आज हम बात करेंगे अजवाइन के क्या-क्या फायदे होते हैं।

अजवाइन के हेल्थ बेनिफिट्स Health Benefits of Ajwain in Hindi

सबसे पहले यह बता दें कि, स्‍वास्‍थ्‍य लाभों में वजन घटाना, रक्तचाप को नियंत्रित करना, पेट दर्द को ठीक करना, गैस, कोलेस्ट्रॉल को कम करना, सूजन को दूर करना, यौन स्‍वास्‍थ्‍य को बढ़ाना और पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में अजवाइन लाभकारी है।

मोटापा (Ajwain for weight loss)

वजन कम करने के लिए सबसे आसान और सरल उपाय खोज रहे हैं तो अजवाइन आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। अजवाइन में कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है साथ ही इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है जो वजन कम करने में बहुत कारगर है। अजवाइन का सेवन करने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती है।

मधुमेह (Ajwain for diabetes)

इन दिनों डायबिटीज (diabetes) एक गंभीर समस्या बन चुकी है। खराब खानपान और लाइफस्टाइल के चलते लोगों में ये समस्या आम बनते जा रही है। ऐसे में अजवाइन का सेवन करना इसमें काफी अच्छा रहेगा। अजवाइन में एंटीडायबिटिक गुण होते हैं। इसके साथ ही ये इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने में सहायता करती है। मधुमेह टाइप 2 (Diabetes Type 2) के मरीजों के लिए ये काफी अच्छा है। अजवाइन के जरिए शुगर पर नियंत्रण पाया जा सकता हैं।

हृदय (Ajwain good for Heart)

अजवाइन का हृदय स्‍वास्‍थ्‍य को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता है। एक स्टडी के मुताबिक, अजवाइन के पत्तों से निकले रस में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल या खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने की क्षमता होती है।

ब्लड प्रेशर (Benefits of Ajwain For Blood Pressure In Hindi)

हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के अजवाइन का सेवन किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। क्योंकि इसमें phthalide नामक एक फाइटोकेमिकल होता है जो धमनियों की दीवारों को आराम दिलाने में मदद करता है। इससे रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। हाई बीपी मरीजों के लिए अजवाइन काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj