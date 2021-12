जानिए 1 दिन में कितनी कैलोरी लेनी चाहिए- Janiye Ek Din me kitni calorie leni chahiye

कैलोरी ऊर्जा की मात्रा है जो भोजन हमें प्रदान करता है, जब भी हम कैलोरी के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में यही सवाल आता है कि एक दिन में कितनी कैलोरी लेनी चाहिए। सबसे पहले बता दें कि, हम जो भी भोजन करते हैं वह हमारे शरीर में जाकर ऊर्जा में बदल जाता है इसी ऊर्जा को हम कैलोरी में नापते हैं। हमारा शरीर प्रतिदिन कुछ ऊर्जा उपयोग में लेता है उस उपयोग में ली गई ऊर्जा को बर्नड कैलोरी कहते हैं।

शरीर के आवश्यकता अनुसार करें कैलोरी का सेवन

कैलोरी का सेवन अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए अर्थात यदि आप वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अधिक कैलोरी का सेवन करना चाहिए, लेकिन यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको कम कैलोरी खाना चाहिए और अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आपको अपनी शारीरिक गतिविधियों के अनुसार कैलोरी का सेवन करना चाहिए।

1 दिन में कितनी कैलोरी लेनी चाहिए How many calories should we eat a day in Hindi

हर व्यक्ति में कैलोरी की खपत अलग-अलग होती है, यह उम्र, आकार, लंबाई, सेक्स और दिनचर्या पर निर्भर करती है। इसलिए यह अलग-अलग व्यक्तियों में असमान होती है। 19 से 25 साल के युवा को रोजाना 2800 कैलोरी ग्रहण करना चाहिए। 26 से 45 साल के व्यक्ति को 2100 कैलोरी की जरूरत होती है। इसी प्रकार 18 से 25 साल की लड़कियों को रोजाना 2200 कैलोरी लेना चाहिए और 26 से 50 साल की महिलाओं को 1 दिन में 2000 कैलोरी जरूरी होती है।

इसके साथ ही यह भी बता दें कि, कैलोरी हमें मुख्य रूप से तीन चीजों से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट या वसा से।

कार्बोहाइड्रेट (carbohydrates)- 1 ग्राम से 4 कैलोरी

प्रोटीन (Protein)- 1 ग्राम से 4 कैलोरी

फैट या वासा (Fat)- 1 ग्राम से 9 कैलोरी

किसमें कितनी होती है कैलोरी (Calorie Chart in Hindi)

आहार में जो चीज शामिल है उसके अनुसार कैलोरी को काउंट किया जा सकता है।

हरा प्याज 60 ग्राम में 50 कैलोरी

पकी हुई सब्जी आधा कटोरी में 50 कैलोरी

शकरकंद 30 ग्राम में 50 कैलोरी

30 ग्राम साबूदाना में 50 कैलोरी

30 ग्राम चावल में 100 कैलोरी

30 ग्राम गेहूं के कच्चे आटे में 100 कैलोरी

30 ग्राम दलिया में 100 कैलोरी

2 स्लाइस ब्रेड में 100 कैलोरी

एक चपाती में 100 कैलोरी

ज्वार की रोटी में 100 कैलोरी

आधा कटोरी पोहा में 100 कैलोरी

आधा कटोरी उपमा में 100 कैलोरी

दो इडली में 100 कैलोरी

30 ग्राम बेसन में 100 कैलोरी

काबुली चना 30 ग्राम में 100 कैलोरी

अरहर की दाल 30 ग्राम में 100 कैलोरी होती है

15 ग्राम पनीर में 50 कैलोरी

इसी तरह अपने भोजन के अनुसार आप अपनी कैलोरी को काउंट कर सकते हैं।

Also Read Article Continues below

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj