मौसम बदल रहा है इसके साथ ही बीमारियों का आना भी तय है। ज्यादातर लोग सर्दी (Cold), जुकाम (Cough), बुखार (Fever) से पीड़ित होते हैं। इस मौसम में शरीर की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। जिसके कारण भी लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लग जाते हैं। लेकिन आप खुद को बीमार होने से बचा सकते हैं अगर कुछ ऐसी चीजों से दूरी बना कर रखेंगे। आगे के लेख में जानेंगे, कौन सी वो चीजें से जिनसे दूरी बनाने से आप सर्दियों में भी खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, तो आइए जानते हैं।

बदलते मौसम में इन चीजों से बनाएं दूरी, नहीं तो हो सकता है सेहत को नुकसान Make a distance from these things in the changing season, otherwise there may be damage to health

ठंडी चीजों से बनाए रखें दूरी (Keep distance from cold things) - जैसे ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है, वैसे ही आप इस बात का ध्यान भी जरूर रखें कि ठंडी चीजों के सेवन से बिल्कुल ही दूर रहें। लोग अक्सर सर्दियों को इंजॉय करने के लिए आइसक्रीम खाते हैं। लेकिन ऐसा भूलकर भी न करें, क्योंकि इसे खाने से आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि इन सब चीजों से खुद को दूर रख सकें।

रात में सोते समय पंखा न चलाएं (Do not turn on the fan while sleeping at night) - सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में कई लोगों को पंखा चलाकर सोने की आदत होती है। लेकिन आपकी ये आदत आपको बीमार कर सकती है। सर्दियों में पंखे की हवा बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाती है। ऐसे में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रात में भूलकर भी पंखा न चलाएं। नहीं तो आप सर्दी और जुकाम से पीड़ित हो सकते हैं।

तली चीजों से बनाएं दूरी (Keep distance from fried things) - सर्दियों के मौसम में लोग ज्यादातर ऐसी चीजों का सेवन करने लग जाते हैं जो कि तली और मसालेदार होती हैं। लेकिन आपको बता दें कि ज्यादा तली हुई चीजों का सेवन से आपको न सिर्फ पेट में परेशानी हो सकती है बल्कि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा भी हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि तली और मसालेदार चीजों का ज्यादा सेवन न करें।

ज्यादा बाहर जाने से बचें (Avoid going out too much) - सर्दियों आते ही मौसम में धूल मिट्टी भी बढ़ जाती है। जिससे आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकता है। अस्थमा के मरीजों को खासकर इस समस्या का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर जरूर न हो, तो घर से बाहर न निकलें। ज्यादा धूल के संपर्क में आने से सर्दी जुकाम होने की संभावना भी बढ़ जाती है और अगर आपको बाहर जाना भी पड़ जाए, तो मास्क लगाकर ही बाहर निकलें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Poll : 0 votes