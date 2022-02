आयोडीन नमक खाने से हो सकते हैं ये बड़े नुकसान- Iodine Namak khane se ho sakte hain ye bade nuksaan

अन्य खाद्य पदार्थों के साथ ही शरीर के लिए आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थ भी आवश्यक है। ये हमारे भोजन का मुख्य तत्व है। इसकी कमी से शरीर में अनेक विकार उत्पन्न होते हैं। आयोडीन की कमी से हमारे शरीर का विकास रुक जाता है। हालांकि, इसके नुकसान भी हैं, किसी भी चीज का इस्तेमाल अगर हम ज्यादा मात्रा में कर लें तो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में आज हम आयोडीन नमक के फायदे नहीं बल्कि, नुकसान के बारे में जानेंगे।

आयोडीन नमक के नुकसान Side Effects of Iodine salt in Hindi

आयोडीन जिनता शरीर के लिए फायदेमंद है उतना ही नुकासनदेह भी है। अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से कई नुकसान देखने को मिल सकते हैं।

ज्यादा नमक खाने से कमजोर हो सकती है हड्डी (Bone can become weak by eating too much salt)

ज्यादा नमक खाने पर शरीर से कैल्शियम बाहर निकलने लगते हैं। शरीर में सोडियम की मात्रा जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमारा शरीर उसे मूत्र के जरिए भी बाहर निकलता है। लेकिन इसके साथ-साथ कैल्शियम भी बाहर निकलता है। इसकी वजह से गुर्दे की पथरी और ऑस्टियोपरोरिस यानी हड्डी कमजोर होने की बीमारी हो सकती है।

वॉटर रिटेंशन की समस्या (Consuming too much salt can cause water retention)

ज्यादा मात्रा में नमक सेवन करने से आपकी किडनी आपके खून से अत्याधिक सोडियम फिल्टर नहीं कर पाएगी। ये सोडियम जो किडनी द्वारा फिल्टर नहीं हो पाता है वो शरीर में इकट्ठा होता रहता है। इस सोडियम को डाल्यूट करने के लिए आपका शरीर ज्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा करता है जिसके कारण वॉटर रिटेंशन और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

हृदय स्वास्थ्य (salt Can harm heart health)

ज्यादा नमक सेवन करने से शरीर में ज्यादा पानी इकट्ठा होता है जो हृदय और ब्लड वेसल्स पर ज्यादा प्रेशर डालता है और हाई ब्लड प्रेशर की वजह बनता है। ऐसे में नमक का जरूरत से ज्यादा सेवन ना करें।

ऑस्टियोपोरॉसिस का खतरा (Using to much salt can risk of osteoporosis)

जितनी ज्यादा मात्रा में नमक का सेवन करेंगे उतनी ही ज्यादा मात्रा में कैल्शियम पेशाब के साथ निकल जाता है। ऐसे में शरीर को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं मिलने पर इसकी पूर्ति हड्डियों में मौजूद कैल्शियम से होने लगता है। जिसके चलते हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है।

पेट के कैंसर का खतरा (colon cancer risk due to salt)

यह भी बात सामने आई है कि ज्यादा मात्रा में नमक का सेवन करने से पेट में कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। हालांकि, इसके पीछे अभी तक कोई खास वजह सामने नहीं आई है। लेकिन, कई सर्वे में यह देखा गया है कि जो लोग ज्यादा मात्रा में नमक का सेवन करते हैं उनमें पेट के कैंसर के लक्षण कम नमक खाने वालों से ज्यादा देखे गए हैं।

