अनार (Pomegranate) और चुकंदर (Beetroot) दोनों के ही लाभ अद्भुत होते हैं। अनार फलों में व चुकंदर सब्जियों की श्रेणी में आता है। यह खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। उच्च एंटी-ऑक्सीडेंट्स और विटामिन-मिनरल से भरपूर अनार और चुकंदर का सेवन आपको कई बिमारी और समस्याओं से बचाता है। इनके अनेक स्वास्थ लाभ होते है। हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में, ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में, पीलिया के इलाज में, कमजोरी होने पर, कोलेस्ट्रॉल में, ब्लड प्रेशर अस्थिर होने पर, त्वचा के रोगो के लिए, एनीमिया जैसी स्थिति में चुकंदर और अनार का सेवन लाभकारी माना जाता है। आप इनके फायदे सलाद या जूस के रूप में ले सकते हैं। अनार में एंटी-इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और विटामिन C मौजूद होता है और चुकंदर में विटामिन C, B1, B2 , B6 और B12 पाया जाता है। इस लेख में अनार और चुकंदर के फायदे (Pomegranate and Beetroot Benefits) के बारे में बताया गया है।

अनार और चुकंदर के 7 फायदे - Anar Aur Chukandar Ke Fayde In Hindi

1. सिर दर्द में उपयोगी (Cures headache)

सर्दी-जुकाम से होने वाला सिर दर्द आम होता है, ऐसे में अनार और चुकंदर खाने से सिर दर्द से आराम मिलेगा।

2. त्वचा के लिए (Good for skin)

चुकंदर और अनार का सेवन करके आप कई तरीके की स्किन समस्याएं जैसे मुहांसे, झांईयां आदि का इलाज कर सकते हैं।

3. रक्तचाप को कम करने में (Controls blood pressure)

अनार और चुकंदर का प्रयोग रक्तचाप को नियंत्रित करने में मददगार होता है। अनार और चुकंदर का जूस पीने से रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है।

4. पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद (Good for Digestive system)

अनार और चुकंदर में फाइबर व अन्य जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं, जो अच्छे पाचन तंत्र के लिए जरूरी हैं। अगर चुकंदर व अनार का सेवन तय मात्रा में किया जाए, तो कब्ज जैसी समस्या से राहत मिल सकती है।

5. हृदय स्वास्थ के लिए (Beneficial for heart health)

अनार व चुकंदर का सेवन करना आपको हृदय संबंधी समस्या से बचा सकता है, क्योंकि अनार और चुकंदर में पाये जाने वाले विटामिन्स और मिनरल्स ह्रदय को नियमित रूप से कार्य करने में सहायक होते है।

6. ऊर्जा के स्तर बढ़ाए (Instantly increases energy levels)

अनार और चुकंदर का प्रयोग शरीर को जल्दी ऊर्जा पहुंचाने के लिए भी एक अच्छा स्रोत होता है, क्योंकि इसमें कार्बोइड्रेट की प्रचुर मात्रा पायी जाती है जो कि तुरंत ऊर्जा देने का काम करती है।

7. कोलेस्ट्रॉल कम करने में (Manages cholesterol)

कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करने में अनार और चुकंदर को जूस एक अच्छा साधन है ये खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

