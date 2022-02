आज के समय में बिजी लाइफस्टाइल के कारण खानपान में कमी, और स्ट्रेस के चलते लोगों के बाल जल्दी सफेद होने लगते हैं और गंजेपन की समस्या बढ़ने लगती है। गंजेपन की समस्या से छुटकारा पाने के लिए लोग कई तरीके अपनाते हैं, यहां तक की हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाते हैं जो काफी महंगा पड़ता है। ऐसे में आज हम आपको गंजापन दूर (Ganjapan Dur Karne Ka Nuskha) करने के कुछ घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं जो आपकी काफी मदद कर सकता हैं।

गंजेपन को कैसे दूर करें- Ganjepan ko kaishe door karen in Hindi

तेल की करें मालिश (Oil Massage)

गंजेपन की समस्या से परेशान हैं तो सबसे पहले नियमित रूप से सिर की मालिश करना शुरू कर दें। क्योंकि ऐसा करने से बालों के रोम सक्रिय हो जाते हैं और बालों का बढ़ना फिर से सक्रिय हो जाता है। ये गंजे सिर पर बाल उगाने का सबसे आसान उपाय है।

प्याज का रस (Onion juice ends baldness)

बालों को तेजी से बढ़ाने में प्याज का रस काफी लाभकारी है। इसके साथ ही प्याज का रस सिर पर होने वाले बाल्ड स्पॉट का भी इलाज कर गंजेपन को भरने में मदद करता है।

नींबू का रस (lemon juice to remove the problem of baldness)

नींबू के कई सारे लाभ है जिसमें से एक है गंजापन दूर करना। इसके लिए ताजे नींबू के रस में नारियल तेल मिलाकर सिर पर लगाएं। नारियल के तेल और नींबू के रस को मिलाकर लगाने से काफी हद तक इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है।

फिश ऑयल (Fish oil will remove baldness)

फिश ऑयल यानी मछली का तेल भी गंजेपन में काफी असरदार है। फिल ऑयल में ओमेगा फैटी एसिड होता है, जो बालों को बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ ही झड़े हुए बालों को फिर से पनपने में मदद करता है।

एलोवेरा (Aloe Vera door karta hai ganjapan)

कई औषधीय गुणों से भरपूर एलोवेरा जितना चेहरे के लिए लाभकारी है उतना ही बालों के लिए भी। रोजाना एक ताजे एलोवेरा की डंडी से कुछ ताजा एलोवेरा जेल निकालकर अपने स्कैल्प पर लगा लें। एक घंटे बाद इसे धो लें, इससे बालों के झड़ने की समस्या तो खत्म होगी ही साथ ही नए बाल फिर से आने लग सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

