सर्दियों में त्वचा के रूखेपन को इन 7 उपायों से करें दूर 

सर्दियों (winter) के आते ही बहुत तरह की समस्याओं का आना भी शुरू हो जाता है। जिसमें से एक है, त्वचा में रूखापन (Skin dryness) होना। सर्दियों के समय स्किन में ड्राइनेस होने लगती है। जिसके कारण बार बार क्रीम लगाने के बावजूद त्वचा का रूखापन खत्म नहीं होता है। इसके कारण त्वचा खिचती है और फटने लग जाती है। अब बात ये है कि हम ऐसा क्या करें, जिससे त्वचा का रूखापन खत्म हो सके। तो चलिए इस लेख में आपको कुछ ऐसे नुस्खों के बारे में बताते हैं जिससे त्वचा के रूखेपन को दूर करने में मदद मिल सके।

सर्दियों में त्वचा के रूखेपन को इन उपायों से करें दूर Remove dryness of skin in winter with these 7 remedies in hindi

हर्बल साबुन का करें इस्तेमाल (Use herbal soap) - सर्दियों में आप परफ्यूम साबुन के इस्तेमाल की जगह हर्बल साबुन का इस्तेमाल करें। इसके उपयोग से आप त्वचा के रूखेपन को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। इसमें मिली हुई सामग्री से त्वचा को लाभ मिलते हैं।

मलाई और बेसन का उपयोग करें(Use cream and besan) - सर्दियों में त्वचा के रूखेपन से बचने के लिए आप बेसन में मलाई डालकर लगाएं। इसको लगाने से त्वचा नरम होगी, साथ ही मलाई से त्वचा में रूखापन नहीं होगा। इसको बनाने के लिए आप 5 बड़ी चम्मच बेसन और 2 बड़ी चम्मच मलाई मिला लें। इसका पेस्ट बनाकर साबुन की जगह इसका इस्तेमाल करें।

नींबू का रस और ग्लिसरीन (Lemon Juice and Glycerin) - इन दोनों को मिलाकर लगाने से त्वचा में रूखापन नहीं होता है। रात में सोते समय, अगर आप इसका मिश्रण लगाकर सोते हैं, तो सुबह उठकर आप पाएंगे आपकी मुलायम और चमकदार त्वचा।

नहाने के लिए करें नॉर्मल पानी का इस्तेमाल (Use normal water for bathing) - सर्दियों में नहाते समय इस बात का भी ध्यान जरूर रखें कि पानी को नार्मल टेंपरेचर पर रखें। ज्यादा गर्म पानी आपकी त्वचा को रूखा तो बनाता ही है साथ ही इससे त्वचा के गुड बैक्टीरिया भी मरते हैं। इसलिए गर्म पानी का उपयोग बिल्कुल भी न करें। साथ ही नहाने के लिए 5 से 10 मिनट से ज्यादा समय न लें। इससे भी त्वचा खुरदरी हो जाती है।

ऑलिव ऑयल (olive oil) - ऑलिव ऑयल के उपयोग से आप अपनी त्वचा को काफी समय तक मुलायम रख सकते हैं। जो काम मॉइश्चराइजर नहीं कर पाता है, वो काम ऑलिव ऑयल करेगा।

नहाने के पहले लगाएं कच्चा दूध (Apply raw milk before bath) - सर्दियों में नहाने के करीब 1 घंटे पहले आप अपने शरीर में कच्चा दूध लगाएँ। इससे आपकी त्वचा मुलायम बनी रहेगी।

एलोवेरा और शहद का उपयोग (Uses of Aloe Vera and Honey) - यदि आपकी त्वचा बहुत ज्यादा रूखी हो गई है, तो इसके लिए आप एलोवेरा और शहद की मसाज कर सकते हैं। इससे त्वचा की डेड स्किन निकलेगी और त्वचा मुलायम बनेगी।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Poll : 0 votes