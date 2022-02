मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम की समस्या शुरू हो जाती है। इसके अलावा कई बार ठंडा गरम खाने के चलते भी सर्दी जुकाम की समस्या हो जाती है और इसमें सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब लगातार नाक बहती रहती है। बहती नाक (behti naak ka gharelu upchar) एक ऐसी समस्या है, जिसमें नाक से अतिरिक्त तरल पदार्थ निकलने लगता है। यह तरल पदार्थ पतला या गाढ़ा बलगम जैसा हो सकता है। सर्दी जुकाम और बहती नाक से कुछ घरेलू उपचार के जरिए छुटकारा पाया जा सकता है।

बहती नाक का घरेलू उपचार - behti naak ka gharelu upchar in Hindi

काली मिर्च (Consuming black pepper will stop runny nose)

जुकाम की समस्या होने पर नाक भी बहने लगती है। ऐसे में काली मिर्च के चूर्ण को शहद में मिलाकर चाटने से काफी आराम मिलता है। आधा चम्मच काली मिर्च चूर्ण और एक चम्मच मिश्री मिलाकर करीब एक गिलास गर्म दूध के साथ दिन में 2 बार पीने से बहती नाक की समस्या से काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा।

हल्दी दूध (Drink turmeric milk in the problem of runny nose)

हल्दी का दूध कई बीमारियों के लिए रामबाण इलाज है और सर्दी जुकाम के साथ बहती नाक की समस्या में भी ये काफी मददगार साबित हो सकता है। एक गिलास गर्म दूध में दो चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर पीने से नाक और गले में खराश की समस्या में आराम मिलेगा। साथ ही नाक से बहने वाले पानी की समस्या से भी राहत मिलेगा।

तुलसी का काढ़ा (Use Tulsi decoction to stops the runny nose)

तुलसी को आयुर्वेद में अमृत औषधि के रूप में स्थान दिया गया है। बहती नाक और सर्दी जुकाम से छुटकारा पाने के लिए 5-7 पत्तियों को पीसकर काढ़ा बनाकर पीने से नाक का बहना बंद तो होगा ही साथ ही खांसी और जुकाम में भी काफी राहत मिलेगा। अगर फिर भी नाक का बहना बंद नहीं हो रहा है तो तुलसी की मंजरियों को रुमाल में डालकर पोटली बना लें और उसे सूंघे। इससे काफी फायदा मिलेगा।

मेथी और अलसी (Fenugreek and flaxseed are beneficial for runny nose)

3 से 4 ग्राम मेथी और इतनी ही मात्रा में अलसी को लेकर एक गिलास पानी में कुछ देर तक उबाल लें। जब अच्छी तरह उबल जाए तो उसकी करीब तीन-चार बूंदें दोनों नाक में डालें। इससे जुकाम के साथ-साथ नाक का बहना भी बंद हो जाएगा।

