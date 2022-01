थायराइड के लक्षण- thyroid ke lakshan

मौजूदा दौर में थायराइड से काफी लोग जूझ रहे हैं। इसकी चपेट में आने के बाद कई तरह की शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगर कम खाने के बाद भी आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बाल झड़ने की समस्या हो रही है, 30 साल की उम्र में ही 50 साल के नजर आने लगे हैं तो समझ जाएं कि आप थायराइड के शिकार हो चुके हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को 10 गुना ज्यादा थायराइड की समस्या का सामना करना पड़ता है।

थायराइड के लक्षण Symptoms of Thyroid in Hindi

वजन घटना या बढ़ना (gain or lose weight causes of thyroid)

थायराइड का स्तर मेटाबॉलिज्म (जो वजन को भी नियंत्रित रखता है) को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। वजन घटने या बढ़ने के कई कारण होते हैं, लेकिन यदि आप अपने वजन में अचानक से बदलाव देखते हैं, तो सतर्क हो जाएं और इसकी तुरंत जांच करा लें।

थकान और कमजोरी (Thakan aur kamjori ho sakte hai thyroid ke lakshan)

अगर आप जल्दी थक जा रहे हैं या फिर लगातार कमजोर महसूस कर रहे हैं तो ऐसे में आपको थायराइड की समस्या हो सकती है। दरअसल, थायराइड हमारी ग्रंथि चयापचय क्रिया को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, इसलिए एक निष्क्रिय थायराइड चयापचय को धीमा कर सकता है और आपको नियमित रूप से थका हुआ और सुस्त बना सकती है।

गर्दन के पास वाली स्किन की सिलवटों का ब्लैक होना (darkening of the skin folds near the neck is causes of thyroid)

थायराइड की समस्या में शुरुआती लक्षण में आपकी गर्दन के आसपास की त्वचा काली पड़ने लगती है। गर्दन के चारों ओर त्वचा की सिलवटों का काला पड़ना आमतौर पर हार्मोनल फ्लेयर-अप के कारण होता है और जब थायराइड काम कर रहा होता है तो ये ज्यादा कॉमन होता है। यह महिलाओं और पुरुषों दोनों में देखने को मिल सकता है।

चिंता, घबराहट और ब्रेन फोग (Anxiety, nervousness and brain fog are the symptoms of thyroid)

थायराइड से पीड़ित महिलाओं को चिंता, घबराहट, कंपकंपी, चिड़चिड़ापन, तीव्र मिजाज के साथ-साथ ब्रेन फॉग का अनुभव होने का अधिक जोखिम होता है। अगर आपको यह अक्सर होते रहता है तो आपको थायराइड की जांच करानी चाहिए। इसके साथ ही थायराइड होने पर नींद भी अच्छे से नहीं आती है।

मासिक धर्म में परिवर्तन आना (change in menstruation thyroid symptoms)

मासिक धर्म में कई बार अगर परिवर्तन देखने को मिल रहा हैं तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। दरअसल, थायराइड लेवल इंबैलेंस होने पर भी पीरियड की अनियमितता आती है। थायराइड सीधे आपके प्रजनन तंत्र को नियंत्रित करता है।

Also Read Article Continues below

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj