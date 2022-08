टहलना या दौड़ना, जानिये वजन कम करने के लिए क्या है बेहतर - Walking vs Running, Know What Is Better To Lose Weight

चलना या दौड़ना? यह एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत से लोग स्वयं से पूछते हैं और व्यायाम के दोनों रूपों के लाभ हैं। चाहे आप पहली बार फिटनेस के लिए आ रहे हों, या लंबी अनुपस्थिति के बाद पैर की अंगुली वापस पानी में डुबो रहे हों, या कुछ स्थिर-राज्य कार्डियो के लिए अपनी सामान्य दिनचर्या को बदल रहे हों, चलना और दौड़ना दो सबसे लोकप्रिय विकल्प हैं क्योंकि वे लगभग कहीं भी किया जा सकता है। लेकिन वजन कम करने क्या सबसे असरदार होता है? यह लेख आपको इस विषय में जानकारी देगा।

चलना और दौड़ना दोनों ही हृदय संबंधी व्यायाम के अविश्वसनीय रूप हैं। दोनों उन लोगों में सबसे लोकप्रिय हैं जो काफी मात्रा में वजन कम करना चाहते हैं और जिमिंग के प्रशंसक नहीं हैं। लेकिन अगर आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा बेहतर है तो किसी एक को चुनना मुश्किल होगा क्योंकि दोनों अलग-अलग स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। एक कम प्रभाव वाली गतिविधि है और दूसरी आपके शरीर को चुनौती देकर आपकी सीमाओं को आगे बढ़ाने में मदद करती है। आपके लिए कौन सा बेहतर है यह पूरी तरह से आपके फिटनेस लक्ष्य पर निर्भर करता है।

किसे क्या चुनना चाहिए? - Who Should Choose What In Hindi

अगर आपने हाल ही में एक्सरसाइज करना शुरू किया है तो बेहतर होगा कि आप वेट लॉस जर्नी की शुरुआत वॉकिंग से करें। एक बार जब आप दिनचर्या में शामिल हो जाते हैं, तो अधिक कैलोरी जलाने के लिए अपनी गति बढ़ाएं। एक या दो सप्ताह के बाद, आप दौड़ना शुरू कर सकते हैं। आप इंटरवल रनिंग भी कर सकते हैं जो आपको भारी मात्रा में कैलोरी बर्न करने में मदद कर सकती है।

अगर आप सिर्फ अपना स्वस्थ वजन बनाए रखना चाहते हैं तो रोजाना 30 मिनट पैदल चलना आपके लिए काफी है। 54 पाउंड वजन वाला व्यक्ति सामान्य गति से 2 मील चलने पर 133 कैलोरी बर्न करता है। आप गति बढ़ाकर जला कैलोरी की संख्या बढ़ा सकते हैं।

अगर आपकी उम्र 50 से ऊपर है या किसी हृदय की समस्या या जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द है तो पैदल चलना आपके लिए बेहतर है। दौड़ना एक हिप-इफ़ेक्ट गतिविधि है जो आपके शरीर पर बहुत अधिक दबाव डाल सकती है, जिससे आपकी स्थिति और खराब हो सकती है।

डाइट भी है जरूरी (Diet is also important)

सिर्फ चलने या दौड़ने से करने से आप अपना वजन कम नहीं कर सकते। इसमें खेलने के लिए आपके आहार का भी उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने आहार में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन शामिल करें और अपने वजन घटाने के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अपने कैलोरी सेवन में कटौती करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

