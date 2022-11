ओमेगा-3 जैसे हेल्थी फैट आपके स्वास्थ्य के लिए कई लाभ हैं, जिसमें हृदय रोग के जोखिम को कम करना और चिंता को कम करना शामिल है। ओमेगा-3 एस कई खाद्य स्रोतों में पाए जाते हैं, लेकिन आप ओवर-द-काउंटर ओमेगा -3 सप्लीमेंट्स में से भी चुन सकते हैं। आपका शरीर ओमेगा-3 फैटी एसिड अपने आप नहीं बनाता है। आपको उन्हें अपने आहार से प्राप्त करने की आवश्यकता है। कुछ मछलियाँ ओमेगा -3 का सबसे अच्छा स्रोत हैं। आप उन्हें कुछ पौधों के खाद्य पदार्थों से भी प्राप्त कर सकते हैं।

वैज्ञानिकों ने ओमेगा-3 फैटी एसिड से जुड़े कई तरह के लाभों पर ध्यान दिया है। इनमें से कुछ के पास दूसरों की तुलना में अधिक प्रमाण हैं, इसलिए हम कुछ सबसे आशाजनक वैज्ञानिक समर्थन के साथ सबसे उल्लेखनीय लाभों को देखेंगे।

ओमेगा 3 क्या है? जानिए कैसे इसका सेवन होगा फायदेमंद! - What Are Omega 3 Fatty Acid? Know The Benefits In Hindi

1. आंखों के स्वास्थ्य को बढ़ाएं (Enhance Eye Health)

ओमेगा-3s - EPA और DHA विशेष रूप से - हमारी आंखों के सेलुलर मेकअप के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ना केवल वे हमारे विकास के शुरुआती चरणों में मदद करते हैं, बल्कि शोध से पता चलता है कि इन वसा के एक स्थिर, पर्याप्त सेवन से जीवन में बाद में धब्बेदार अध: पतन जैसी दृष्टि समस्याओं को रोकने में मदद मिल सकती है।

2. हृदय रोग के जोखिम को कम करें (Reduce the risk of heart disease)

अध्ययनों की एक विस्तृत श्रृंखला ने हृदय स्वास्थ्य और ओमेगा-3 फैटी एसिड के बीच संबंध दिखाया है। इन वसाओं का हृदय स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सबसे विशेष रूप से, हालांकि, ओमेगा-3 को अधिक स्थिर हृदय ताल, लो बीपी और हृदय गति, बेहतर रक्त वाहिका कार्य और सूजन के निचले स्तर के साथ सहसंबद्ध किया गया है। सैचुरेटेड फैट्स, जैसे कि लाल मांस, मक्खन और संपूर्ण वसा वाले डेयरी, को असंतृप्त वसा जैसे ओमेगा -3 के साथ बदलने से हृदय रोग विकसित होने का खतरा कम हो सकता है।

3. चिंता और डिप्रेशन से लड़ें (Fight anxiety and depression)

यद्यपि मानसिक स्वास्थ्य और ओमेगा-3 के सेवन के बीच सटीक संबंध के बारे में अधिक शोध की आवश्यकता है, इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि ये फैट कई लोगों के लिए डिप्रेशन और चिंता को कम करने में मदद कर सकते हैं। ईपीए, विशेष रूप से, हल्के से मध्यम डिप्रेशन के उपचार के रूप में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं।

ओमेगा-3 कितना खा सकते हैं? (How Much Omega-3 Can You Eat?)

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (AHA) ओमेगा-3 से भरपूर मछली के एक सप्ताह में कम से कम 2 सर्विंग खाने की सलाह देता है जो एक सर्विंग 3.5 औंस (100gm) है। ओमेगा-3 से भरपूर तैलीय मछली में - सैमन, छोटी समुद्री मछली, अल्बकोर ट्यूना, ट्राउट और सार्डिन शामिल हैं।

