डेंगू में न करें इन 4 चीजों का सेवन, हो सकता सेहत है नुकसान

सर्दियों का मौसम आते ही कई तरह की बीमारियां भी सामने आने लगती हैं। जिसके चलते न सिर्फ लोगों में बीमारी फैलती है बल्कि, इसकी वजह से लोग परेशान भी होते हैं। वहीं हाल ही में डेंगू का बुखार हर तरफ फैल रहा है, जो बहुत बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। डेंगू की वजह से कई लोग बीमार पड़ने लगे हैं। डेंगू का बुखार मच्छर काटने की वजह से होता है, जो कि दिन में ही काटता है। ये मच्छर गंदगी में होता है। इसलिए आसपास हमेशा सफाई बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। डेंगू के बुखार से पीड़ित लोग अक्सर इस बात से परेशान रहते हैं कि वो खाने में क्या खाएं, क्या नहीं खाए। तो आइए इस लेख में जानते हैं कि डेंगू में किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों का नहीं।

डेंगू में क्या नहीं खाना चाहिए? - What should not be eaten in dengue?

1.डेंगू में न खाए मसालेदार खाना (Do not eat spicy food in dengue) - डेंगू में मसालेदार खाना बिल्कुल भी न खाएं। इससे बुखार और बढ़ सकता है। मसालेदार खाने को पचने में समय लगता है, और अगर आप बुखार में तेल, मिर्च का ज्यादा सेवन करते हैं, तो इससे आपको और भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खासकर, इस दौरान मसालेदार खाना खाने से पेट की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए जितना हो सके सादा खाना खाएं। खाने में आप खिचड़ी, दलिया का सेवन करें।

2.चाय और कॉफी का न करें सेवन (Do not drink tea and coffee) - इस दौरान चाय और कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए। चाय और कॉफी दोनों में बहुत अधिक मात्रा में कैफीन (Caffeine) मौजूद होता है। जिसकी वजह से परेशानी हो सकती है। साथ ही इसके सेवन से आपको डिहाइड्रेशन (Dehydration) की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए इस दौरान इन चीजों को अवॉइड करें।

3.बेकरी की चीजों का न करें सेवन (Do not consume bakery items) - बेकरी में ज्यादातर चीजें मैदे से बनी होती है। अगर ऐसे में आप बेकरी में बनी चीजों का सेवन करते हैं, तो ये भी आपके पेट के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके सेवन से कब्ज जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं बेकरी की चीजों में बहुत अधिक मात्रा में सोडा और बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पेट के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है।

4.डेंगू में न करें चावल का सेवन (Do not consume rice in dengue) - डेंगू के बुखार में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल खाने में भारी होता है, इसलिए इसको पचने में समय लगता है। इसलिए इस दौरान हल्का खाना खाने की सलाह दी जाती है।

डेंगू में करें इन चीजों का सेवन - Consume these things in dengue in hindi

नारियल पानी (coconut water)

डेंगू में करें फलों का सेवन (Consume fruits in dengue.)

पपीते के पत्तों का रस (papaya leaf juice) निकालकर पीने से, डेंगू में गिरती हुई प्लेटलेट्स (platelets falling in dengue) को बहुत जल्दी बढ़ाया जा सकता है।

दलिया और खिचड़ी का सेवन ही करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

