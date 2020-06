PUBG MOBILE ESL इंडिया प्रीमियरशिप 2020 : क्वार्टर फाइनल्स का पूरा कार्यक्रम और फॉर्मेट 

View this post on Instagram

Here is how our teams stand halfway into our #PUBGM Quarter Finals of ESL India Premiership 2020! Leading the chart 1st : @orangerockesports 2nd: @optimum.esports 3rd : ElxrAthena Are you up for the challenge? Join the competition at www.esl.gg/india #glhf #gaming #esports #gamers #pubg #PUBGMOBILE #pubgmobileindia #pubgindia #leaderboard #quarterfinals #watchlive #Hotstarlive #ESLIndia #ESLIP2020