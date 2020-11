क्या PUBG Mobile की पुरानी ID भारतीय वर्जन में चल जाएगी?

PUBG Mobile की भारत में वापसी तय हो गयी है। कुछ दिनों पहले PUBG Corporation ने आधिकारिक घोषणा करके इस बारे में बता दिया था और तभी से खिलाडी इसका इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा PUBG Mobile ने वापसी का टीजर भी निकाल दिया है जहां प्रो प्लेयर्स नजर आए थे।

अब हर कोई ट्रेलर और भारतीय वर्जन के सामने आने का इंतजार कर रहा है। Liquipediamemphiz के अनुसार ग्लोबल वर्जन के सारे सामना भारतीय वर्जन में आ जाएंगे। उन्होंने इंस्टाग्राम पर प्रूफ के साथ बड़ी जानकारी दी और इसके बाद से फैंस के लिए खुशखबरी सामने आयी है।

ये भी पढ़ें:- PUBG Mobile की भारत में वापसी के ऐलान के साथ ही 5 सबसे ज्यादा चर्चा के विषय

PUBG Mobile में मुख्य वर्जन से भारतीय वर्जन में डाटा डाला जा रहा है

इस पोस्ट द्वारा पता चल रहा है कि डाटा भारतीय वर्जन में ट्रांसफर किया जा रहा है और अब किसी को भी शुरुआत से ID बनाने की जरूरत नहीं होगी। इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक यूजर (जिसकी ID 5239796758 है) उसके स्टैट्स पर क्लिक करने के दौरान मैसेज सामने आ रहा है कि 'The player you are viewing has migrated to PUBG Mobile India' इसका अर्थ है कि इस खिलाडी का डाटा नहीं दिख सकता क्योंकि उसे PUBG Mobile India में ट्रांसफर कर दिया गया है।

ये रही 'The player you are viewing has migrated to PUBG Mobile India' मैसेज वाली तस्वीर

Liquipediamemphiz ने अपनी एक स्टोरी में बताया था कि इस खिलाडी के बाद गेम का अर्ली एक्सिस हो सकता है। इसके अलावा सनी लोगों के पास गेम उपलब्ध होने के बाद एक्सिस आ सकता है। .

Liquipediamemphiz की

ये भी पढ़ें:- PUBG Mobile ने भारत में वापसी के साथ ऑफिस खोलने की घोषणा की, 100 मिलियन डॉलर्स करेंगे निवेश