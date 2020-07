PUBG MOBILE रिडीम कोड आज के लिए : मुफ्त की Rugged ऑरेंज UMP-45 स्किन 

PUBG MOBILE वाले वक़्त वक़्त पर रिडीम कोड्स निकालते रहते हैं अपने खिलाड़ियों के लिए। यह रिडीम कोड्स सहायता करते हैं खिलाड़ियों की इन गेम आइटम्स मुफ्त में हासिल करने में। इनमे से ज़्यादातर आइटम्स गेम में खरीदे जा सकते हैं UC खर्च कर के। इसी वजह से रिडीम कोड्स बहुत पसदं किए जाते हैं क्योंकि इनकी सहायता से आप मुफ्त में आइटम्स जैसे स्किन्स और एक्सक्लूसिव आइटम्स हासिल कर सकते हैं। गन स्किन्स PUBG MOBILE में बहुत आकर्षित होती हैं और खिलाड़ी बहुत उत्सुक रहते हैं यह हासिल करने के लिए हालाँकि इनका गेमप्ले पर कोई असर नहीं पड़ता।

रिडीम कोड Rugged (ऑरेंज ) UMP-45 स्किन के लिए PUBG MOBILE में

रिडीम कोड : BAPPZCZTUH

( नोट : यह स्किन केवल तीन दिन तक रहेगी )

यह रिडीम कोड अभी काम कर रहा है लेकिन खिलाड़ियों को जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा अगर उन्हें यह स्किन मुफ्त में हासिल करनी है।

रिडीम कोड कैसे इस्तेमाल करें PUBG MOBILE में ?

खिलाड़ियों को यह नीचे दिए गए कदम फॉलो करने हैं रिडीम कोड इस्तेमाल करने के लिए :

स्टेप 1: PUBG MOBILE की अफीशियल रिडेम्पशन सेंटर की वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: रिडीम कोड और बाकी ज़रूरी डिटेल्स भरें जैसे की अपनी गेम ID और वेरिफिकेशन कोड।

स्टेप 3: रिडीम बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 4: एक पॉप उप विंडो आएगी , जिसमे खिलाड़ियों को अपनी डिटेल्स वेरीफाई करनी होंगी।

स्टेप 5: ओके पर क्लिक करें।

स्टेप 6: खिलाड़ियों को रिवॉर्ड मेल सेक्शन में मिल जाएगा।

रिडीम कोड्स के साथ आने वाले एरर

अगर खिलाड़ियों को एक एरर दीखता है जो कहे , ‘the redemption limit reached,’ it means the code is exhausted and cannot be used further " तो इसका यह मतलब है की खिलाड़ियों को अब नए कोड के आने का इंतज़ार करना होगा।