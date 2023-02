10 मौके जब WWE Superstars ने Elimination Chamber मैच में पोड को तोड़ते हुए साथी रेसलर को बुरी तरह चोटिल किया

Elimination Chamber: WWE में काफी सालों से Elimination Chamber मैचों का आयोजन हो रहा है। इस मैच की शुरुआत दो सुपरस्टार करते हैं और बाकी रेसलर्स को पोड में लॉक कर दिया जाता है। बाद में एक-एक करके सुपरस्टार्स की एंट्री होती है और अंत में सर्वाइव करने वाले रेसलर को जीत मिलती है। कई बार सुपरस्टार्स ने तबाही मचाते हुए पोड को तोड़ा है। साथ ही विरोधियों को धराशाई किया हुआ है। इस आर्टिकल में हम 10 मौकों के बारे में बात करेंगे, जब सुपरस्टार्स ने पोड को तोड़ते हुए दुश्मनों को बुरी तरह चोटिल किया है।

10 मौके जब WWE Superstars ने Elimination Chamber में पोड को तोड़ते हुए साथी रेसलर को बुरी तरह चोटिल किया

- Elimination Chamber 2013 में मार्क हेनरी ने अपने दुश्मन रैंडी ऑर्टन को पोड में घक्का दे दिया था और इससे वो टूट गया था। ऑर्टन बुरी तरह घायल हो गए थे।

- ट्रिपल एच ने सालों पहले हुए Elimination Chamber मैच में माइकल्स पर जबरदस्त मूव लगाकर उन्हें पोड पर फेंक दिया था। माइकल्स बहुत दर्द में दिखाई दिए थे।

- ड्रू मैकइंटायर ने Elimination Chamber 2011 में वेड बैरेट के साथ टीम बनाकर काम किया था लेकिन बाद में उन्होंने बैरेट को धोखा दिया। उन्होंने दिग्गज को काफी तेजी से पोड में धकेल दिया। इसी कारण पोड टूट गया और वेड धराशाई हो गए।

- Elimination Chamber 2022 में हुए WWE चैंपियनशिप मैच में सैथ रॉलिंस ने ऑस्टिन थ्योरी को उठाकर बॉबी लैश्ले के पोड में पावरबॉम्ब दे दिया था। इसी कारण लैश्ले बुरी तरह चोटिल हो गए थे।

- 2014 में वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए Elimination Chamber मैच हुआ था। इस मैच शेमस और रैंडी ऑर्टन के बीच बहस हुई। ऑर्टन पोड के अंदर थे और जानते थे कि शेमस कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि, दिग्गज ने अपनी जबरदस्त ब्रॉग किक द्वारा पोड तोड़ दिया और फिर द वाईपर पर हमला किया।

- No Way Out 2009 में रे मिस्टीरियो के मूव को ऐज ने काउंटर किया और उन्हें पोड पर फेंक दिया। अच्छी बात यह रही कि पोड नहीं टुटा।

- 2019 में विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए हुए Elimination Chamber मैच में नाया जैक्स ने बेली को पोड पर धक्का देने का प्लान बनाया था। हालांकि, बेली सही समय पर हट गईं और नाया ही धराशाई हो गईं। पोड भी टूट गया था।

- ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रोमन रेंस को Elimination Chamber 2019 मैच के दौरान पोड पर धक्का दिया था और रेंस काफी दर्द में नज़र आए थे।

- SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप के लिए 2020 में Elimination Chamber मैच हुआ था। इस मैच में ओटिस ने डॉल्फ को पोड में स्प्लैश देने की कोशिश की। ज़िगलर हट गए और ओटिस पोड से टकरा गए। पोड टूट गया और ओटिस सीधा रिंग के बाहर ही गिर गए।

- SummerSlam 2003 में गोल्डबर्ग ने क्रिस जैरिको को पोड पर स्पीयर लगा दिया था। पोड टूट गया था और जैरिको बुरी तरह धराशाई हो गए थे। गोल्डबर्ग के चेहरे पर अलग ही गुस्सा नज़र आ रहा था।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes