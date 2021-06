3 सुपरस्टार्स जो 2 बार Money in the Bank ब्रीफ़केस को कैशइन कर WWE चैंपियन बने

WWE में मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैचों की शुरुआत साल 2005 में हुई थी, लेकिन इसे पीपीवी का दर्जा 2010 में मिला। पीपीवी का थीम एक ब्रीफ़केस पर आधारित होता है, जिसे लैडर मैच में जीतने वाला सुपरस्टार किसी भी ब्रांड के चैंपियन को चैलेंज कर सकता है।

WWE Money in the Bank 2021 में धीरे-धीरे पास आता जा रहा है, जिसके लिए कई दिलचस्प मुकाबलों की पुष्टि भी की जा चुकी है। खैर सबसे पहले MITB कॉन्ट्रैक्ट विजेता ऐज (Edge) बने और New Year's Revolution 2006 में उन्होंने ब्रीफ़केस को जॉन सीना (John Cena) पर कैशइन करने के बाद WWE चैंपियनशिप अपने नाम की थी।

ऐसे कई सुपरस्टार्स हैं जो 2 बार ब्रीफ़केस को जीत चुके हैं, लेकिन क्या उनमें से सभी के सारे कैशइन सफल रहे। इस आर्टिकल में हम उन 3 सुपरस्टार्स के बारे में आपको बताएंगे, जिनके दोनों Money in the Bank ब्रीफ़केस कैशइन सफल रहे थे।

WWE हॉल ऑफ फेमर ऐज

WWE इतिहास का सबसे पहले Money in the Bank लैडर मैच साल 2005 में WrestleMania 21 में लड़ा गया, जिसमें ऐज ने क्रिस बेनोइट, क्रिस जैरिको, क्रिश्चियन, केन और शेल्टन बेंजामिन को हराकर ब्रीफ़केस अपने नाम किया था। New Year's Revolution 2006 के मेन इवेंट में जॉन सीना अपने टाइटल को सफलतापूर्वक डिफेंड कर चुके थे। तभी ऐज बाहर आए, जिन्होंने सीना को 2 स्पीयर लगाने के बाद पिन किया था।

WrestleMania 23 में मिस्टर कैनेडी मनी इन द बैंक विजेता बने थे, लेकिन कैनेडी का कहना था कि वो अगले साल WrestleMania तक कैशइन नहीं करेंगे। इस कारण ऐज ने एक Raw एपिसोड में उन्हें ब्रीफ़केस के लिए चैलेंज किया, जिसमें उन्हें जीत भी मिली। यानी ऐज अब ऑफिशियल Money in the Bank विनर बन चुके थे।

साल 2007 में मई महीने के एक SmackDown एपिसोड में अंडरटेकर और बतिस्ता के बीच स्टील केज मैच हुआ, जिसके बाद द डेड मैन बहुत थक चुके थे। इसी का फायदा उठाकर ऐज ने कैशइन के बाद जोरदार स्पीयर लगाकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट अपने नाम की थी।

