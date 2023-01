WWE में मौजूदा समय के 4 बड़े Superstars जिन्हें The Great Khali हरा चुके हैं 

The Great Khali: भारतीय WWE सुपरस्टार द ग्रेट खली (The Great Khali) ने मौजूदा समय में रेसलिंग से रिटायरमेंट ले लिया है। बता दें, जब द ग्रेट खली ने WWE में डेब्यू किया था तो उनका काफी दबदबा देखने को मिला था। यही नहीं, द ग्रेट खली WWE में डेब्यू के बाद द अंडरटेकर (The Undertaker) जैसे कई बड़े सुपरस्टार्स को हराने में कामयाब रहे थे।

द ग्रेट खली अपने करियर के दौरान कुछ ऐसे सुपरस्टार्स को भी हरा चुके हैं जो कि मौजूदा समय में WWE के सबसे बड़े स्टार्स में से एक बन चुके हैं। आइए ज्यादा देर ना करते हुए WWE में मौजूदा समय के 4 ऐसे बड़े सुपरस्टार्स का जिक्र करते हैं जिन्हें द ग्रेट खली अपने करियर के दौरान हरा चुके हैं।

4- भारतीय सुपरस्टार द ग्रेट खली WWE में रे मिस्टीरियो को हरा चुके हैं

रे मिस्टीरियो मौजूदा समय में WWE में दिग्गज का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। बता दें, रे मिस्टीरियो को WWE में द ग्रेट खली का सामना करने का मौका मिल चुका है। इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच पहला मैच मई 2006 में SmackDown के एक एपिसोड के दौरान देखने को मिला था। इस मैच में खली ने रे मिस्टीरियो को पूरी तरह डोमिनेट करते हुए हराया था।

इस मैच के दौरान रे मिस्टीरियो की वाइफ और उनके बेटे डॉमिनिक मिस्टीरियो भी रिंगसाइड पर मौजूद थे। द ग्रेट खली ने इस मैच में रे मिस्टीरियो पर जबरदस्त हमला करके उनकी हालत खराब कर दी थी और अंत में मिस्टीरियो के सिर पर अपना पैर रखते हुए उन्हें पिन किया था।

3- WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर

यह बात काफी कम लोग जानते हैं कि ड्रू मैकइंटायर को WWE में द ग्रेट खली का सामना करने का मौका मिल चुका है। यह मैच साल 2012 में SmackDown के एक एपिसोड के दौरान देखने को मिला था और मैकइंटायर इस मैच में खली को ज्यादा टक्कर नहीं दे पाए थे।

अंत में, द ग्रेट खली ने ड्रू मैकइंटायर को अपना फिनिशर देते हुए मैच जीत लिया था। बता दें, पूर्व WWE चैंपियन मैकइंटायर वर्तमान समय की तुलना में उस वक्त उतने ताकतवर नहीं थे। यही नहीं, ड्रू मैकइंटायर उस वक्त एक मिड कार्ड सुपरस्टार थे। अगर द ग्रेट खली vs ड्रू मैकइंटायर का यह मैच मौजूदा परिस्थिति में होता तो इस मैच का नतीजा कुछ और भी हो सकता था।

2- WWE सुपरस्टार कोडी रोड्स

कोडी रोड्स मौजूदा समय में WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक बन चुके हैं। कई लोगों का मानना है कि कोडी ही वह सुपरस्टार हैं जो कि एक दिन WWE में रोमन रेंस की बादशाहत का अंत करेंगे। बता दें, कोडी रोड्स को भारतीय सुपरस्टार द ग्रेट खली का सामना करने का मौका मिल चुका है।

यह मैच अप्रैल 2012 में SmackDown के एक एपिसोड के दौरान देखने को मिला था। कोडी रोड्स ने इस मैच में द ग्रेट खली को थोड़ी टक्कर जरूर दी थी। हालांकि, इस चीज़ का खली पर ज्यादा असर नहीं हुआ था और उन्होंने अंत में कोडी को अपना फिनिशिंग मूव देते हुए मैच जीत लिया था।

1- WWE सुपरस्टार जॉन सीना को द ग्रेट खली हरा चुके हैं

WWE में जॉन सीना और द ग्रेट खली के बीच राइवलरी देखने को मिल चुकी है। इस राइवलरी के दौरान जॉन सीना ने साल 2007 में WWE Judgement Day, One Night Stand जैसे बड़े इवेंट्स में द ग्रेट खली को हराया था। यह चीज़ दर्शाती है कि सीना ने इस फिउड के दौरान खली पर अपना दबदबा बनाया था।

हालांकि, द ग्रेट खली भी इस राइवलरी के दौरान जॉन सीना को हराने में कामयाब रहे थे। बता दें, इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच जून 2007 में Saturday Night मेन इवेंट में मैच देखने को मिला था। इस मैच में खली ने सीना की बुरी हालत करने के बाद उनकी छाती पर अपना पैर रखकर उन्हें पिन करते हुए बहुत बड़ी जीत हासिल की थी।

