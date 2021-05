4 चीजें जिसने द ग्रेट खली को WWE में मॉन्स्टर से जॉबर बना दिया 

WWE सुपरस्टार द ग्रेट खली (The Great Khali) ने अप्रैल 2006 में द अंडरटेकर (The Undertaker) vs मार्क हेनरी (Mark Henry) के मैच के दौरान डेब्यू किया था। इस मैच के दौरान जब खली ने डेब्यू किया था तो फैंस के साथ-साथ खुद अंडरटेकर भी द ग्रेट खली जैसे भीमकाय सुपरस्टार को देखकर काफी हैरान रह गए थे। इसके बाद खली ने रिंग में आकर डैडमैन पूरी तरह दबदबा बनाया था।

यही नहीं, इसके बाद द ग्रेट खली एक मैच में द अंडरटेकर को हराने में भी कामयाब रहे थे। हालांकि, आगे चलकर खली का WWE में पतन शुरू हो गया था और वह कंपनी में केवल एक जॉबर बनकर रह गए थे। इस आर्टिकल में हम 4 ऐसी चीजों का जिक्र करने वाले हैं जिसने WWE में ग्रेट खली को मॉन्स्टर से जॉबर बना दिया था।

4- WWE सुपरस्टार द ग्रेट खली में कैरेक्टर की कमी

द ग्रेट खली

WWE में किसी भी सुपरस्टार का कैरेक्टर सबसे जरूरी चीज होती है और एक अच्छा कैरेक्टर किसी भी सुपरस्टार को कंपनी में लंबे समय तक सफल बनाए रखने में मदद करता है। हालांकि, द ग्रेट खली में कैरेक्टर की कमी थी इसलिए शुरूआत में फैंस खली के भीमकाय शरीर और उनकी ताकत को देखकर तो काफी मंत्र-मुग्ध थे लेकिन उनमें कैरेक्टर की कमी होने की वजह से फैंस की समय के साथ खली में दिलचस्पी कम हो गई थी।

यही कारण है कि द ग्रेट खली WWE में मॉन्स्टर से एक जॉबर बनकर रह गए थे। अगर खली WWE में अपने करियर के दौरान खुद का कैरेक्टर विकसित कर लेते तो शायद उन्हें कंपनी में ज्यादा सफलता मिलती। आपको बता दें, खली ने साल 2014 में WWE छोड़ दिया था लेकिन साल 2017 में जिंदर महल को रैंडी ऑर्टन के खिलाफ जीत दिलाने में मदद करने के लिए उन्होंने Battleground पीपीवी में वापसी की थी।

