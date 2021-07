4 WWE सुपरस्टार्स जो इंस्टाग्राम पर अजीब पोस्ट करने के लिए जाने जाते हैं 

वर्तमान समय में अधिकतर WWE सुपरस्टार्स सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इन WWE सुपरस्टार्स के इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स मौजूद हैं। आपको बता दें, WWE सुपरस्टार्स इंस्टाग्राम पर निजी जिंदगी से जुड़े पोस्ट करने के अलावा महत्वपूर्ण अपडेट भी देते रहते हैं। कुछ सुपरस्टार्स ऐसे भी हैं जो केवल फैंस के मनोरंजन का ध्यान रखकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं।

ये भी पढ़ें: 4 धमाकेदार चीजें जो लाइव ऑडियंस के वापसी वाले WWE SmackDown के एपिसोड में देखने को मिल सकती हैं

इस वजह से WWE सुपरस्टार्स कई बार इंस्टाग्राम पर अजीब पोस्ट भी कर दिया करते हैं। कुछ सुपरस्टार्स ऐसे भी हैं जिनके अधिकतर इंस्टाग्राम पोस्ट काफी अजीब होते हैं। हालांकि, यह कहना मुश्किल है कि इन सुपरस्टार्स का इस तरह के पोस्ट करने के पीछे का क्या मतलब होता है। इस आर्टिकल में हम 4 ऐसे सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जिन्हें इंस्टाग्राम पर अजीब पोस्ट करने के लिए जाना जाता है।

4- पूर्व WWE Raw विमेंस चैंपियन असुका

WWE सुपरस्टार असुका इस वक्त रेड ब्रांड का हिस्सा हैं और उन्होंने हाल ही में विमेंस Money in the Bank लैडर मैच में जगह बनाई थी। पिछले साल असुका विमेंस Money in the Bank विजेता रही थी इसलिए यह देखना रोचक होगा कि असुका एक बार फिर ब्रीफकेस जीत पाती है या नहीं। आपको बता दें, असुका इंस्टाग्राम पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं और वह कुछ चुनिंदा सुपरस्टार्स में शामिल हैं जो इंस्टाग्राम पर अकसर अजीब पोस्ट करती रहती हैं।

ये भी पढ़ें: 5 WWE सुपरस्टार्स जो शेमस को हराकर नए यूएस चैंपियन बन सकते हैं

यही नहीं, अजीब पोस्ट के जरिए असुका अपने कई साथी सुपरस्टार्स का मजाक भी उड़ा चुकी हैं। फैंस को असुका के ये अजीब पोस्ट काफी पसंद आते हैं। आपको बता दें, पिछले साल Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतने के बाद असुका अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन किये बिना ही नई Raw विमेंस चैंपियन बन गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि बैकी लिंच प्रेगनेंट होने की वजह से ब्रेक पर जाने वाली थी इसलिए उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट असुका को सौंप दिया था।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

1 / 3 NEXT

Edited by Subham Pal