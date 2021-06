4 बड़े WWE सुपरस्टार्स जिन्हें रोमन रेंस ने Hell in a Cell पीपीवी में हराया हुआ है

WWE में हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) मैचों की शुरुआत साल 1997 में हुई थी, लेकिन Hell in a Cell को पीपीवी का दर्जा 2009 में मिला। ये पीपीवी हर साल फैंस का मनोरंजन करता आ रहा है, जिसमें 2-3 मुकाबले सैल के अंदर भी लड़े जाते हैं। इस तरह के मैच रेसलर्स की हार्डकोर रेसलिंग स्किल्स को सभी के सामने उजागर करते हैं।

ऐसे कई टॉप सुपरस्टार्स हैं जो कई बार इस पीपीवी का हिस्सा बन चुके हैं, कुछ मैचों में उन्हें हार मिली तो कुछ में जीत। रोमन रेंस (Roman Reigns) पिछले कई सालों से कंपनी के टॉप सुपरस्टार्स में से एक बने हुए हैं और Hell in a Cell पीपीवी में भी कई मैच लड़ चुके हैं।

ये भी पढ़ें: 6 WWE सुपरस्टार्स जिन्हें 3 या उससे ज्यादा बार Hell in a Cell मैच में हार मिली

रेंस ने WWE इस पीपीवी में कई बड़े सुपरस्टार्स को मात दी हुई है और इस आर्टिकल में हम उन्हीं कुछ सुपरस्टार्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। इस दौरान 2018 में ब्रॉन स्ट्रोमैन (Braun Strowman) के खिलाफ रेंस के एक मैच को ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) के दखल के कारण नो-कॉन्टेस्ट करार दिया गया था।

ये भी पढ़ें: 4 दिग्गज WWE सुपरस्टार्स जिन्होंने सबसे ज्यादा Hell in a Cell मैच लड़े हैं

रोमन रेंस ने ब्रे वायट को हराया - WWE Hell in a Cell 2015

2015 Money in the Bank पीपीवी के MITB लैडर मैच में रोमन रेंस की हार का कारण बनकर ब्रे वायट ने उनसे दुश्मनी की शुरुआत की थी। इस फ्यूड के दौरान उनके बीच कई दिलचस्प मुकाबले हुए, जिनमें 2015 Hell in a Cell पीपीवी में हुआ मैच भी शामिल रहा।

Hell in a Cell मैच की शर्त इस मुकाबले को दिलचस्प बना रही थी। मैच में दोनों के बीच शुरू से लेकर अंत तक बहुत तगड़ा एक्शन देखा गया, वहीं मैच के अंतिम क्षणों में रेंस ने दमदार स्पीयर लगाकर वायट को पिन किया था। ये रेंस की WWE Hell in a Cell पीपीवी में सबसे पहली जीत रही।

ये भी पढ़ें: 4 बड़े WWE सुपरस्टार्स जिन्हें आज तक Hell in a Cell मैचों में हार नहीं मिली है

कृपया Sportskeeda के WWE सेक्शन को बेहतर बनाने में मदद करें। अभी 30 सेकंड का सर्वे करें!

1 / 4 NEXT

Edited by Neeraj sharma