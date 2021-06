WWE Hell in a Cell में हुए 5 मैच जिनके बारे में फैंस शायद भूल चुके हैं 

WWE का अगला पीपीवी हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) है जिसका आयोजन 20 जून (भारत में 21 जून) को होने जा रहा है। आपको बता दें, यह Hell in a Cell पीपीवी का 13वां संस्करण होगा और यह पहला मौका होगा जब इस पीपीवी का आयोजन जून के महीने में होने जा रहा है। WWE अभी तक इस पीपीवी के लिए दो Hell in a Cell मैचों की घोषणा कर चुकी है।

इनमें से पहले Hell in a Cell मैच में यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस, रे मिस्टीरियो का सामना करने जा रहे हैं जबकि दूसरे Hell in a Cell मैच में WWE चैंपियन बॉबी लैश्ले, ड्रू मैकइंटायर का सामना करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, WWE इतिहास में कई यादगार Hell in a Cell मैच देखने को मिल चुके हैं। इस आर्टिकल में हम 5 ऐसे Hell in a Cell मैचों का जिक्र करने वाले हैं जिनके बारे में फैंस शायद भूल चुके हैं।

5- WWE Hell in a Cell 2009 में सीएम पंक vs द अंडरटेकर (वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच)

द अंडरटेकर ने SummerSlam 2009 के मेन इवेंट में हुए सीएम पंक vs जैफ हार्डी के मैच के बाद वापसी करते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप हासिल करने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद पहले Hell in a Cell पीपीवी में द अंडरटेकर का मुकाबला वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सीएम पंक से हुआ था। हालांकि, यह काफी साधारण मैच साबित हुआ और इस मैच के अंत में डैडमैन, पंक को चोकस्लैम और टॉम्बस्टोन पाइलड्राइवर मूव देकर मैच जीतते हुए नए चैंपियन बने थे।

हालांकि, अधिकतर फैंस को द अंडरटेकर के चैंपियन बनने से कोई समस्या नहीं थी लेकिन यह मैच फैंस के उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया था। चूकिं, यह काफी साधारण मैच था इसलिए वर्तमान समय में अधिकतर फैंस इस मैच के बारे में भूल चुके हैं।

