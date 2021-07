5 WWE सुपरस्टार्स जिन्होंने Money in the Bank लैडर मैच में दखल देकर सभी को हैरान कर दिया था 

WWE Money in the Bank लैडर मैच की शुरूआत साल 2005 में WrestleMania 21 में हुई थी और साल 2010 में Money in the Bank को पीपीवी का रूप दे दिया गया था। आपको बता दें, Money in the Bank लैडर मैच के दौरान रिंग के ऊपर ब्रीफकेस टंगी होती है और लैडर का इस्तेमाल करके इस ब्रीफकेस को हासिल करने वाले सुपरस्टार को इस मैच का विजेता घोषित कर दिया जाता हैै और इस ब्रीफकेस के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट मौजूद होता है।

ये भी पढ़ें: 5 WWE NXT सुपरस्टार्स जिनका जल्द ही मेन रोस्टर डेब्यू कराया जा सकता है

इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उस सुपरस्टार को 12 महीने के अंदर किसी भी समय वर्ल्ड टाइटल मैच में शामिल होने का मौका होता है। इस मैच के 16 साल के इतिहास में कई यादगार पल देखने को मिल चुके हैं और कुछ ऐसे मौके भी देखने को मिले हैं जब इस मैच में सुपरस्टार्स का दखल देखने को मिला था। इस आर्टिकल में हम 5 ऐसे सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जिन्होंने Money in the Bank लैडर मैच में दखल दिया था।

5- पूर्व WWE सुपरस्टार मैट हार्डी

मैट हार्डी

अपने भाई जैफ हार्डी की तरह ही पूर्व WWE सुपरस्टार मैट हार्डी भी लैडर मैच स्पेशलिस्ट हैं। यही कारण है कि मैट हार्डी का लैडर मैच में दखल देने का मतलब बनता है। मैट हार्डी साल 2007 में SmackDown में MVP के साथ फ्यूड का हिस्सा थे। स्टोरीलाइन के हिसाब से MVP द्वारा हमले की वजह से हार्डी को चोटिल होकर ब्रेक पर जाना पड़ा था।

ये भी पढ़ें: 5 लंबे वर्ल्ड टाइटल रन जो WWE सुपरस्टार Roman Reigns के वर्तमान यूनिवर्सल चैंपियनशिप रन जितने बेहतरीन नहीं थे

हालांकि, रिपोर्ट्स की माने तो ब्रेक पर जाने के बाद मैट ने अपेंडिक्स को हटाने के लिए सर्जरी कराई थी। अपने रिकवरी के दौरान मैट Raw में अपने भाई जैफ हार्डी को सपोर्ट किया करते थे। इसके बाद मैट WrestleMania 24 में लंबे समय में पहली बार एक्शन में नजर आए थे।

इस पीपीवी में उन्होंने लैडर मैच में दखल देकर MVP को Money in the Bank ब्रीफकेस हासिल करने से रोक दिया था। इसके बाद मैट हार्डी ने लैडर के टॉप से MVP को ट्विस्ट ऑफ फेट मूव दे दिया था और इसका फायदा उठाकर पंक ने मैच जीत लिया था।

कृपया Sportskeeda के WWE सेक्शन को बेहतर बनाने में मदद करें। अभी 30 सेकंड का सर्वे करें!

1 / 3 NEXT

Edited by Subham Pal