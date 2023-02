WWE में Elimination Chamber मैच जीतने वाले सभी Superstars की लिस्ट: Roman Reigns के अलावा किन रेसलर्स ने जीता है यह मुकाबला?

Elimination Chamber: WWE इस समय एलिमिनेशन चैंबर (Elimination Chamber 2023) प्रीमियम लाइव इवेंट की तैयारी कर रही है, जिसके शुरू होने में कुछ ही घंंटों का समय रह गया है। पिछले कुछ साल की तरह इस साल भी दो ट्रेडिशनल Elimination Chamber मैच होने वाले हैं। इस बार Raw विमेंस चैंपियनशिप की नंबर 1 कंटेंडर और यूएस चैंपियनशिप के लिए चैंबर मैच होने वाले हैं।

आपको बता दें कि WWE में अभी तक 30 Elimination Chamber मैच हुए हैं और इस आर्टिकल में हम इस मैच को जीतने वाले सभी सुपरस्टार्स के बारे में बताने वाले हैं।

WWE इतिहास में हुए सभी Elimination Chamber मैच को किन-किन सुपरस्टार्स ने जीते हैं?

#1) Survivor Series 2002: शॉन माइकल्स ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीता था।

#2) SummerSlam 2003: ट्रिपल एच ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन किया था।

#3) New Year Revolution 2005: ट्रिपल एच ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीता था।

#4) New Year Revolution 2006: जॉन सीना ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए WWE चैंपियनशिप को रिटेन किया।

#5) December to Disember: बॉबी लैश्ले ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए ECW वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता था।

#6) No Way Out 2008: द अंडरटेकर ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए WrestleMania में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच हासिल किया।

#7) No Way Out 2008: ट्रिपल एच ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए WrestleMania में WWE चैंपियनशिप के लिए मैच हासिल किया।

#8) No Way Out 2009: ट्रिपल एच ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए WWE चैंपियनशिप को जीता था।

#9) No Way Out 2009: ऐज ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीता।

#10) WWE Elimination Chamber 2010: जॉन सीना ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए WWE चैंपियनशिप को जीता।

#11) WWE Elimination Chamber 2010: क्रिस जैरिको ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीता।

#12) WWE Elimination Chamber 2011: ऐज ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीता था।

#13) WWE Elimination Chamber 2011: जॉन सीना ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए WrestleMania में WWE चैंपियनशिप के लिए मैच हासिल किया।

#14) WWE Elimination Chamber 2012: सीएम पंक ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए WWE चैंपियनशिप को रिटेन किया था।

#15) WWE Elimination Chamber 2012: डेनियल ब्रायन ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन किया था।

#16) WWE Elimination Chamber 2013: जैक स्वैगर ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए WrestleMania 29 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच हासिल किया था।

#17) WWE Elimination Chamber 2014: रैंडी ऑर्टन ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन किया था।

#18) WWE Elimination Chamber 2015: द न्यू डे ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन किया था।

#19) WWE Elimination Chamber 2015: रायबैक ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए आईसी चैंपियनशिप को जीता था।

#20) WWE Elimination Chamber 2017: ब्रे वायट ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए WWE चैंपियनशिप को जीता।

#21) WWE Elimination Chamber 2018: रोमन रेंस ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए WrestleMania में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच हासिल किया था।

#22) WWE Elimination Chamber 2018: एलेक्सा ब्लिस ने विमेंस Elimination Chamber मैच जीतते हुए Raw विमेंस चैंपियनशिप को रिटेन किया था।

#23) WWE Elimination Chamber 2019: साशा बैंक्स और बेली ने विमेंस Elimination Chamber मैच जीतते हुए विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप को जीता था।

#24) WWE Elimination Chamber 2019: डेनियल ब्रायन ने Elimination Chamber मैच को जीतते हुए WWE चैंपियनशिप को रिटेन किया था।

#25) WWE Elimination Chamber 2020: द मिज और जॉन मॉरिसन ने Elimination Chamber मैच को जीतते हुए SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन किया था।

#26) WWE Elimination Chamber 2020: शायना बैजलर ने विमेंस Elimination Chamber मैच जीतते हुए WrestleMania में Raw विमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच हासिल किया था।

#27) WWE Elimination Chamber 2021: डेनियल ब्रायन ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए रोमन रेंस के खिलाफ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच हासिल किया था।

#28) WWE Elimination Chamber 2021: ड्रू मैकइंटायर ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए WWE चैंपियनशिप को रिटेन किया था।

#29) WWE Elimination Chamber 2022: बियांका ब्लेयर ने विमेंस Elimination Chamber मैच में जीत हासिल करते हुए WrestleMania 38 में Raw विमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच हासिल किया।

#) WWE Elimination Chamber 2022: ब्रॉक लैसनर ने Elimination Chamber मैच में जीत हासिल की थी और WWE चैंपियन बनने में कामयाब हुए थे।

