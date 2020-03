WWE Elimination Chamber मैच का मतलब, इतिहास और इसके नियमों की पूरी जानकारी

एलिमिनेशन चैंबर

WWE का अगला एक्सक्लूसिव पीपीवी एलिमिनेशन चैंबर होने वाला है और इसमें रॉ और स्मैकडाउन रोस्टर के सुपरस्टार्स हिस्सा लेने वाले हैं। यह 8 मार्च (भारत में 9 मार्च) को लाइव आएगा। इस पीपीवी की सबसे खास बात, इसमें होने वाला एलिमिनेशन चैंबर मैच है। इस साल भी दो (मैंस और पहला विमेंस) एलिमिनेशन चैंबर मैच देखने को मिलने वाला है। हालांकि मैंस का मैच टैग टीम रुप में होने वाला है। रैसलमेनिया से पहले ये आखिरी पीपीवी होने वाला है।

ये भी पढ़ें-WWE Elimination Chamber 2020: 5 चीजे़ं जो जरूर होनी चाहिए

फैंस के दिमाग में यह बात आ रही होगी कि आखिर एलिमिनेशन चैंबर होता क्या है, कब इसकी शुरूआत हुई थी और इस मैच के नियम क्यो होते हैं? बहुत से फैंस हैल इन ए सैल मैच और एलिमिनेशन चैंबर मैच को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों ही मैचों में काफी अंतर होता है। खासकर एक सुपरस्टार के पास हैल इन ए सैल में से भागकर निकलने का मौका होता है, लेकिन एलिमिनेशन चैंबर से भाग पाना लगभग नमुमकिन ही है।

एलिमिनेशन चैंबर मैच की पूरी जानकारी-

एलिमिनेशन चैंबर मैच के पीछे ट्रिपल एच का हाथ है और इसको लेकर 2002 में एरिक बिशफ लेकर आए थे और उसी साल सर्वाइवर सीरीज में पहला एलिमिनेशन चैंबर मैच देखने को मिला था। इस मैच को WWE के सबसे खतरनाक मैचों में से एक में गिना जाता है और इसमें सुपरस्टार्स को चोट लगने की भी काफी संभावनाएं होती हैं।

चैंबर को एऱीना में सेटअप करने के लिए 8 घंटों का समय लगता है और इसको बनाने के लिए ब्लैक पेंटिड स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसमें 16 फेम भी होते हैं, जिसका वजन 300 पाउंड है। इस खतरनाक स्ट्रकचर को बनाने के लिए 2 माइल्स ऑफ चेन और 10 टन स्टील का अपयोग भी किया गया है। एलिमिनेशन चैंबर मैच में सिर्फ 6 सुपरस्टार ही हिस्सा लेते हैं, जिसमें से एक सुपरस्टार ही इस मैच को जीतने में कामयाब हो पाता है।

एलिमिनेशन चैंबर मैच के लिए नियम इस प्रकार है-

- दो सुपरस्टार्स मैच की शुरूआत करते हैं और बाकी 4 सुपरस्टार्स ग्लास पोड में बंद होते हैं।

-हर 5 मिनट के बाद एक सुपरस्टार इस मैच में हिस्सा लेते हैं और ऐसा तबतक चलता है, जबतक सारे सुपरस्टार्स रिंग में एंट्री नहीं कर लेते हैं।

-इस मैच में सुपरस्टार्स को बस पिनफॉल और सबमिशन के जरिए ही एलिमिनेट किया जा सकता है।

-अंत में जो सुपरस्टार भी बचता है, वो इस मैच को अपने नाम कर लेता है।

Advertisement

WWE इतिहास में अबतक 21 एलिमिनेशन चैंबर मैच देखने को मिले हैं। सबसे पहले एलिमिनेशन चैंबर मैच में शॉन माइकल्स ने ट्रिपल एच (चैंपियन), क्रिस जैरिको, केन, बुकर टी और रोब वैन डैम को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को अपने नाम किया था।

एलिमिनेशन चैंबर का मैच कार्ड-

1- असुका vs शायना बैजलर vs लिव मॉर्गन vs रूबी रायट vs साराह लोगन vs नटालिया (रेसलमेनिया 36 में विमेंस चैंपियनशिप मैच के लिए नंबर 1 कंटेंडर एलिमिनेशन चैंबर मुकाबला)

2- द मिज और जॉन मॉरिसन vs द न्यू डे (बिग ई और कोफी किंगस्टन) vs द उसोज (जिमी और जे) vs लूचा हाउस पार्टी (लिंस डाराडो और ग्रैन मेटालिक) vs हैवी मशीनरी (टकर और ओटिस) vs डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड (स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एलिमिनेशन चैंबर मैच)

3- ब्रॉन स्ट्रोमैन vs शिंस्के नाकामुरा, सिजेरो और सैमी जेन (आईसी चैंपियनशिप के लिए 3 ऑन 1 हैंडीकैप मैच)

4- एजे स्टाइल्स vs एलिस्टर ब्लैक

5- सैथ रॉलिंस, बडी मर्फी vs स्ट्रीट प्रॉफिट्स (रॉ टैग टीम चैंपियनशिप मैच)

6-एंड्राडे Vs हम्बर्टो कारिलो (यूएस चैंपियनशिप मैच)

7-डेनियल ब्रायन और ड्रू गुलैक

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को https://www.facebook.com/SKWrestlingHindi/ पर पाएं