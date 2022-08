WWE Clash at the Castle 2022 का मैचकार्ड, भारत में कब, कहां, कितने बजे और कैसे लाइव देखा जा सकता है?

WWE Clash at the Castle

WWE Clash at the Castle: WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) अब बस कुछ दिन दूर हैं और फैंस इस इवेंट के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हैं। WWE ने अपने प्रमुख स्टेडियम इवेंट के लिए काफी जबरदस्त बुकिंग की है और कई यादगार मैच देखने को मिलने वाले हैं।

आपको बता दें कि Clash at the Event में रोमन रेंस, लिव मॉर्गन, सैथ रॉलिंस, बियांका ब्लेयर, एलेक्सा ब्लिस, ओस्का, ड्रू मैकइंटायर, गुंथर, रिडल, इयो स्काई, डकोटा काई, शेमस, बेली और शायना बैज़लर जैसे सुपरस्टार्स इस इवेंट का हिस्सा होने वाले है।

Sheamus @WWESheamus should be top o’ the bill. I agree.. the bangershould be top o’ the bill. #LFGCATC I agree.. the banger 💥 should be top o’ the bill. #LFGCATC https://t.co/HwMpZatTqW

WWE Clash at the Castle का आयोजन कब और कहां होगा?

WWE Clash at the Castle 2022 का आयोजन 3 सितंबर को होने वाला है। यह प्रीमियम लाइव इवेंट कार्डिफ, वेल्स के Principality स्टेडियम से लाइव आने वाला है। 1992 के बाद यह पहला मौका है जब यूके में किसी बड़े इवेंट का आयोजन होने वाला है।

WWE Clash at the Castle 2022 कितने बजे और किस चैनल पर लाइव आएगा?

WWE Clash at the Castle प्रीमियम लाइव इवेंट भारत में भी लाइव आने वाला है। अक्सर WWE के इवेंट्स भारत में सुबह-सुबह लाइव आते हैं, लेकिन Clash at the Castle यूके में होने वाला है और इसी वजह से टाइमिंग पूरी तरह से अलग होने वाली है।

आपको बता दें कि Clash at the Castle का प्री-शो 3 सितंबर को रात 10 बजे और मेन शो की शुरुआत रात 10:30 बजे से होने वाली है। इसके अलावा आप टीवी पर इस प्रीमियम लाइव इवेंट को इंग्लिश में सोनी टेन 1/टेन 1 HD, हिंदी में सोनी टेन 3/टेन 3 HD और साथ ही तेलुगु-तमिल में इसे सोनी टेन 4/टेन 4 HD में भी देख सकते हैं।

अगर आप टीवी पर Clash at the Castle नहीं देख सकते हैं, तो ऑन-लाइन इसे आप जियो टीवी या फिर सोनी लिव पर भी इस इवेंट को लाइव देख सकते हैं। साथ ही स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी पर भी आपको लाइव कमेंट्री के साथ पल-पल के अपडेट्स भी मिलेंगे।

WWE Clash at the Castle में इस साल कौन-कौन से मैच होने वाले हैं?

1- रोमन रेंस vs ड्रू मैकइंटायर (WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)

2- लिव मॉर्गन vs शायना बैजलर (SmackDown विमेंस चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)

3- बेली, इयो स्काई और डकोटा काई vs एलेक्सा ब्लिस, ओस्का और बियांका ब्लेयर (सिक्स विमेंस टैग टीम मैच)

4- सैथ रॉलिंस vs रिडल (नॉन-टाइटल सिंगल्स मैच)

5- गुंथर vs शेमस (आईसी चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far

Edited by मयंक मेहता