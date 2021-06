WWE Hell in a Cell इतिहास के 5 सबसे खराब मैच जिन्हें फैंस भूलना चाहेंगे 

हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) 2021 पीपीवी का आयोजन कुछ दिनों बाद देखने को मिलेगा। 1997 में पहली बार Hell in a Cell मैच आयोजित किया गया था और इसके बाद WWE ने इसे अपना अहम हिस्सा बना लिया। 2009 में WWE ने Hell in a Cell को एक पीपीवी में बदल दिया। इस इवेंट में कुछ साधारण मैच होते हैं।

Wrestling Disasters Time



The Fan & @Simply_c_ok hand out the prestigious DISASTER AWARD!



Topic: Seth Rollins vs The Fiend #WWE Hell in a Cell 2019.



RIP FIEND

RIP CELL

RIP BABYFACE SETHhttps://t.co/oeMfPt78vu pic.twitter.com/2CVijWQRwZ — Steve Fall (@SteveFallTV) April 20, 2021

इसके अलावा 1 या 2 Hell in a Cell मैचों का आयोजन किया जाता है। Hell in a Cell में कई सारे शानदार और यादगार मैच देखने को मिले हैं। इसके अलावा कुछ मैचों ने प्रशंसकों को निराश किया है। इस आर्टिकल में हम सबसे खराब Hell in a Cell मैचों के बारे में बात करेंगे जिन्हें फैंस को भूलना चाहिए।

5- रोमन रेंस vs ब्रॉन स्ट्रोमैन (WWE Hell in a Cell 2018)

Brock Lesnar returns and obliterates Roman Reigns and Braun Strowman as WWE Hell in a Cell ends in chaos https://t.co/AFNATxAPfi pic.twitter.com/7boqPUByzc — Mirror Sport (@MirrorSport) September 17, 2018

WWE के पास Hell in a Cell 2018 के मेन इवेंट को अच्छा बनाने का मौका था। इसके बावजूद WWE ने एक बड़ी गलती की थी। रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला था। इस मैच से काफी उम्मीदें थी और उनका मुकाबला काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा था। अंत में ब्रॉक लैसनर ने आकर दोनों सुपरस्टार्स पर हमला किया। इसके चलते मुकाबले का अंत नो कांटेस्ट में हुआ।

देखा जाए तो WWE ने एक बड़ी गलती की। रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमैन का मुकाबला काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा था। इसके बावजूद ब्रॉक ने आकर काम बिगाड़ दिया और इसने फैंस को निराश किया। कोई भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के इस अंत से खुश नहीं था। इसके बजाय WWE अपने इस मैच के बाद ब्रॉक को बुला सकता था। वो एक बेहतर विकल्प रहता।

