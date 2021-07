Money in the Bank 2020 लैडर मैच में हिस्सा लेने वाले सभी WWE सुपरस्टार्स अब कहां हैं और क्या कर रहे हैं?

कोरोना महामारी फैलने की वजह से साल 2020 में WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैच का आयोजन WWE हेडक्वार्टर्स में कराया गया था। आपको बता दें, साल 2020 में मेंस और विमेंस Money in the Bank लैडर मैच का एक साथ आयोजन कराया गया था।

ये भी पढ़ें: 5 WWE सुपरस्टार्स जिन्हें खास तरह के मैच लड़ने में महारथ हासिल है

साल 2020 में ओटिस मिस्टर Money in the Bank जबकि असुका मिस Money in the Bank विजेता बनी थी। इस आर्टिकल में हम मेंस Money in the Bank लैडर मैच में हिस्सा लेने वाले सभी सुपरस्टार्स के बारे में बात करने वाले हैं।

1- WWE सुपरस्टार ओटिस

ओटिस

जैसा कि हमने आपको बताया कि WWE सुपरस्टार ओटिस 2020 मेंस Money in the Bank विजेता थे। हालांकि, ओटिस यह मैच इसलिए जीत पाए थे क्योंकि ब्रीफकेस स्टाइल्स के हाथों से फिसलकर उनके हाथों में आ गई थी। ओटिस ने यह मैच जीतकर ब्रीफकेस जरूर हासिल किया था लेकिन इसे कैश इन करने से पहले ही वह Hell in a Cell 2020 में द मिज के हाथों इस ब्रीफकेस को हार गए थे।

ये भी पढ़ें: WWE Rumor Roundup: Roman Reigns कंपनी छोड़ने को हैं तैयार, एलिस्टर ब्लैक के इतनी जल्दी AEW में डेब्यू का कारण

वर्तमान समय में ओटिस SmackDown में चैड गेबल के साथ टैग टीम का हिस्सा हैं। चैड गेबल के साथ टीम बनाने के बाद ओटिस ने हील टर्न ले लिया था और वर्तमान समय में यह टैग टीम द स्ट्रीट प्रॉफिट्स के खिलाफ फ्यूड का हिस्सा हैं।

2- WWE सुपरस्टार बैरन कॉर्बिन

बैरन कॉर्बिन

Money in the Bank 2020 लैडर मैच के दौरान बैरन कॉर्बिन ने WWE हेडक्वार्टर्स की छत पर से एलिस्टर ब्लैक & रे मिस्टीरियो को नीचे फेंक कर सभी को हैरान कर दिया था। इसके अलावा कॉर्बिन इस मैच को जीतने के काफी करीब आ गए थे लेकिन मैच के आखिर में इलायस द्वारा किये गए हमले की वजह से कॉर्बिन मैच नहीं जीत पाए थे।

वर्तमान समय में बैरन कॉर्बिन SmackDown का हिस्सा हैं और उन्होंने हाल ही में शिंस्के नाकामुरा के खिलाफ मैच हारकर अपना क्राउन गंवा दिया था। क्राउन गंवाने के बाद से ही कॉर्बिन काफी दुखी नजर आ रहे हैं और यह देखना रोचक होगा कि आने वाले समय में वह क्या करने वाले हैं।

कृपया Sportskeeda के WWE सेक्शन को बेहतर बनाने में मदद करें। अभी 30 सेकंड का सर्वे करें!

1 / 3 NEXT

Edited by Subham Pal